Москва реализует программу поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины – Собянин

Гранты на исследования в сфере здравоохранения получили 34 медучреждения

В преддверии Дня российской науки мэр Москвы Сергей Собянин встретился с участниками городской программы поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины. Градоначальник поздравил научно-медицинские коллективы с праздником и рассказал о реализации программы.

Москва уделяет большое внимание развитию медицинской науки. Столичные клиники активно сотрудничают с ведущими университетами нашей страны, РАН, различными НИИ. А в 2022 году в столице запустили программу поддержки медицинских коллективов, которые работают над прикладными инновациями в здравоохранении, которые можно применять непосредственно при лечении пациентов.

"По результатам конкурсного отбора гранты получили 34 городских медучреждения на общую сумму более 2 млрд рублей",

– сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что срок реализации отмеченных проектов – от года до трех лет. При этом реализация 7 научно-практических проектов уже завершена.

Над одним из них работали врачи городской клинической больницы имени И.В. Давыдовского вместе со Сколтехом, больницами № 52 и 62. Они предложили принципиально новый способ диагностики риска развития тромбозов.

Там же, на базе больницы им. Давыдовского, внедрили и новую тактику лечения снижения частоты сердечного ритма. Она предусматривает введение через кровеносные сосуды управляемого катетера и последующего точечного воздействия электрическим током высокой частоты на ключевые участки проводящей системы сердца, которая контролирует частоту сердцебиения.

Коллектив Морозовской детской ГКБ создал прототип прибора для неинвазивной и безопасной визуализации микрокровотока человека. С его помощью можно проводить раннюю диагностику и мониторинг аллергических заболеваний у детей на этапе отсутствия клинических проявлений для оценки риска развития бронхиальной астмы.

В психиатрической клинической больнице № 1 имени Н.А. Алексеева совместно с Институтом молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН создали биологический микрочип для определения генетического риска развития болезни Альцгеймера. Внедрение этой инновации позволит проводить массовый скрининг жителей Москвы и своевременно направлять пациентов из группы риска на программы профилактики. По мнению специалистов, это поможет на пять – семь продлить период активной жизни более миллиона москвичей.

Ожидается, что в 2023 г. столичными медиками будет реализовано еще 27 инновационных проектов в сфере здравоохранения.

Ранее сообщалось, что внедрение в Москве нового стандарта онкопомощи позволило увеличить выявление рака на нулевой стадии в 3,5 раза.