Собянин рассказал о новом стандарте обслуживания одиноких москвичей на дому

Собянин рассказал о новом стандарте обслуживания одиноких москвичей на дому
Фото: пресс-служба
В приоритете - индивидуальные потребности пожилого человека

Система социальной защиты в Москве обеспечивает надомное обслуживание почти 100 тысяч жителей. Сейчас она перешла на новые стандарты, когда во главу угла ставятся индивидуальные потребности человека. Об этом в своем блоге рассказал мэр Сергей Собянин.   

Для многих одиноких пожилых людей и инвалидов визит соцработника, порой, является единственной связью с внешним миром. И большинству из них требуется не только доставить из магазина продукты, лекарства, помочь оплатить коммуналку – им нужно обычное человеческое общение. Современная социальная служба в Москве учитывает все индивидуальные потребности и предлагает адресный набор услуг.

"Среди них не только традиционная уборка, но и приготовление горячей пищи, утренний и вечерний туалет, пересаживание, полное купание, подготовка лекарств. Если позволяет состояние здоровья, то и прогулки на свежем воздухе",

– привел пример Сергей Собянин. При этом социальная служба ориентируется не только на запросы москвича, но и самостоятельно оценивает потребности человека. К примеру, социальный работник при визите оценивает, как пожилой человек двигается по квартире, испытывает ли затруднения, когда ставит чайник или моет руки, а затем при помощи специальных алгоритмов формирует индивидуальную программу надомного обслуживания с максимальным набором социальных услуг.

При этом, если раньше основное время работы сотрудников соцзащиты уходило на закупку и доставку продуктов инвалидам, то теперь с этим делом вполне справляются профессиональные курьеры. А социальные работники в зависимости от потребностей получателей могут находиться с человеком до четырех часов в день, оказывая ему различные социальные услуги и просто разговаривая.

"Благодаря новому взгляду на социальное обслуживание наш город стал добрее и лучше",

– уверен Сергей Собянин. В своем обращении он поблагодарил социальных работников Москвы за то, что они делают для жителей столицы, которые нуждаются в помощи и поддержке.

Подать заявку на социальное надомное обслуживание можно по экстерриториальному принципу в любом центре госуслуг "Мои документы" или через сайт mos.ru.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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