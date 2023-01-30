Сергей Собянин: в 2022 году в Москве сдано больше социальных объектов, чем годом ранее

Школы, больницы, объекты культуры и спорта были построены в прошлом году в столице

2022 год превзошел предыдущий по вводу социальной инфраструктуры в Москве. Такие выводы сделал мэр Сергей Собянин, анализируя темпы строительства в столице за последнее время.

Так, в 2022 году в Москве введено в эксплуатацию 585 объектов капитального строительства. Среди них были такие громкие "премьеры", как колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ или Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках". Но для повседневной жизни горожан, возможно, куда более важным было открытие новых станций метро, новые дороги и, конечно, новые школы и больницы. И вот по строительству социальной инфраструктуры прошлый год превзошел предыдущий:

"В прошлом году в городе сдано 102 социальных объекта: 20 школ, 36 детских садов, 19 объектов здравоохранения, 21 спортивное сооружение, 6 объектов культуры",

– перечислил в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Для сравнения – в 2021 г. в Москве было построено 95 социальных объектов.

При этом темпы жилого строительства в 2022 г. наблюдались тоже очень высокие: "При запланированных 4,9 млн квадратных метров их построено почти 6,8 млн квадратных метров", – сообщил мэр.

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