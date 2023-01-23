Собянин сообщил об открытии трех детских поликлиник в Москве

В Бескудниковском районе первые маленькие пациенты уже посетили новую амбулаторию

Забота о здоровье юных москвичей – в приоритете столичных властей. В понедельник, 23 января, двери для маленьких пациентов распахнул новый корпус филиала № 2 детской городской поликлиники № 15 в Бескудниковском районе. Кроме того, завершилась реконструкция детских поликлиник в Кузьминках и Бибиреве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Строительство здания филиала ДГП по адресу: Рогачевский переулок, дом 3, строение 4 завершилось в октябре 2022 года. Пятиэтажный корпус рассчитан на 250 посещений в смену. В штате новой поликлиники – 114 человек, в том числе педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, травматолог-ортопед, врач ультразвуковой диагностики и другие специалисты.

В соответствии с новым московским стандартом в поликлинике установили современное медицинское оборудование. В частности, кабинет оториноларинголога оснастили лор-комбайном, аудиометром, аудиометрической шумозащитной кабиной, риноларингофиброскопом и скрининговой системой регистрации вызванной отоакустической эмиссии для диагностики слуха у детей. Благодаря этому маленькие пациенты могут проходить обследования в своей поликлинике рядом с домом. Есть в филиале и рентген-аппараты, аппараты УЗИ, ЭКГ.

Для посетителей оборудовали места для комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами, телевизорами, мягкими диванами и игровыми зонами. Позаботились и о комфорте медицинского персонала – для них обустроили комнаты отдыха. Территорию рядом с поликлиникой также благоустроили.

"Сегодня в Бескудниковском районе первых пациентов принимает новый корпус детской поликлиники в Рогачевском переулке. Одновременно мы завершили реконструкцию двух детских поликлиник – филиала № 1 ДГП № 48 в Кузьминках и филиала № 3 ДГП № 125 в Бибирево. В этих трех поликлиниках, соответствующих новому московскому стандарту, будут получать медицинскую помощь порядка 40 тысяч маленьких москвичей",

– сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в 2023–2025 годах в столице планируют возвести свыше 50 объектов здравоохранения, в том числе около 20 поликлиник. С 2011 года в Москве построили 130 зданий городских, федеральных и частных объектов здравоохранения, в том числе 64 поликлиники. Из них в 2022 году ввели в эксплуатацию 19 объектов, в том числе 11 поликлиник.