Поликлиники как ключевое звено охраны здоровья москвичей: Собянин выступил перед медиками

В Москве проходит городской профессиональный форум "Моя поликлиника"

Поликлиника – это первое место, куда обращается человек, когда чувствует недомогание или хочет проверить состояние здоровья. Московские поликлиники в год посещают более 100 миллионов жителей. Вот почему так важно, чтобы первичное амбулаторное звено работало как часы – четко, отлаженно, удобно. На это указал мэр Сергей Собянин, выступая на форуме "Моя поликлиника".

Московский профессиональный форум "Моя поликлиника", который проходит 15 – 17 декабря в Гостином дворе, – это первое такое масштабное мероприятие в рамках города. В течение трех дней практикующие медики, ученые, студенты профильных вузов, представители исполнительной власти и общественных объединений будут обсуждать состояние дел с амбулаторным обслуживанием населения, делиться позитивным опытом и выдвигать идеи по дальнейшей модернизации поликлиник. При этом темы, которым посвящен форум, актуальны не только для Москвы, но и для всей России в целом. Поэтому на открытии форума присутствовали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова, а среди участников и гостей мероприятия – представители профессионального сообщества со всей страны.

"Первичное звено здравоохранения занимает особое место в системе здравоохранения, поскольку именно оно сопровождает человека на протяжении всей жизни и первое принимает на себя удар",

– подчеркнула Татьяна Голикова, отметив самоотверженный труд столичных медиков в период пандемии коронавируса.

Москва, действительно, достойно справилась с трудностями, которые подкинул миру COVID-19. Даже на пике заболеваемости не останавливалось оказание плановой медицинской помощи горожанам. Во многом это произошло благодаря тому, что еще до пандемии столица разработала и приступила к внедрению нового московского стандарта поликлиник.

Работа эта комплексная, охватывающая все сферы здравоохранения. Так, реализуется масштабная программа обновления поликлиник. По ней до 2025 года 201 здание пройдет капитальный ремонт (69 уже обновлены и возобновили прием пациентов). Десятки новых амбулаторий будут построены там, где имеющихся мощностей не хватает для комфортного обслуживания жителей.

Но модернизация поликлинического фонда – это не только удобные кабинеты и комфортные зоны ожидания. Все филиалы получают новое высокотехнологичное оборудование, что позволяет проводить многие обследования и анализы на местах, а не направлять людей в другие лечебные центры. Самые востребованные специалисты – терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог, эндокринолог – ведут прием в каждом филиале. Врачи более узкой специализации – аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог, инфекционист – есть в каждом головном подразделении. То есть фактически большинство вопросов горожане могут решить в шаговой доступности от дома.

Цифровизация столичной системы здравоохранения также добавила удобства пациентам и врачам Москвы. Внедрение электронных медицинских карт избавило людей от необходимости ходить за бумажными выписками и носить их с собой, когда требуется консультация специалиста в стационаре. В экстренных ситуациях сотрудники скорой тоже сразу видят анамнез пациента, что позволяет оказывать более эффективную помощь.

Проявляют власти заботу и о персонале поликлиник. По новому стандарту для них оборудуют комнаты отдыха, выдают удобную и красивую профессиональную одежду и обувь. Сервисы на основе искусственного интеллекта помогают быстрее и точнее ставить диагноз, выбирать схемы лечения, "читать" снимки и данные лабораторных исследований. Для того, чтобы медики "успевали" за техническими новинками, в Москве реализуется программа обучения персонала.

Об этом и многом другом участники форума "Моя поликлиника" будут говорить в Гостином дворе. В рамках форума там также можно посетить тематические шоурумы: кабинеты врачей разных специализаций, диагностические комплексы и т.д.