Работу и перспективы развития поликлиник обсудят на профессиональном форуме в Москве

В рамках форума будет организована отраслевая выставка

С 15 по 17 декабря в Москве по инициативе Комплекса социального развития столицы пройдет городской форум профессионалов "Моя поликлиника".

Более 80 ведущих экспертов здравоохранения из Москвы и регионов России, в том числе практикующие врачи, представители научного сообщества, главы крупнейших медцентров, руководители профильных отраслевых министерств и ведомств, а также студенты и ординаторы медицинских вузов поделятся своим мнением о достижениях и проблемах амбулаторного звена и обсудят векторы дальнейшего развития данной сферы.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, поликлиники – это важнейшая часть системы здравоохранения. Именно туда в первую очередь обращается большинство жителей за медицинской помощью. Поэтому для города важно сделать поликлиники комфортными, удобными, эффективными.

С этой целью большая работа уже проведена:

"Мы реализуем масштабную программу модернизации первичного звена. Это крупнейший проект такого рода за всю историю города, мы ремонтируем более 200 городских поликлиник – почти половину всего амбулаторного фонда столицы",

– рассказала Анастасия Ракова. При этом упор делается не только на обновление помещений и оборудования. Параллельно внедряются цифровые сервисы: электронным рецептом и доступом к медкарте онлайн москвичей уже не удивить. Но еще есть, над чем работать. На форуме участники дискуссий обсудят новые модели развития кадрового потенциала поликлиник, предложат идеи эффективного решения возникающих проблем, поделятся позитивным опытом развития медико-санитарной помощи.

В рамках форума будет организована интерактивная выставка проектов в сфере здравоохранения, представлены шоурумы медицинских кабинетов. В симуляционном центре гости смогут ознакомиться с медицинским оборудованием в области терапии, офтальмологии, отоларингологии, стоматологии и пр.

Форум для профессионального медицинского сообщества будет проходить в Гостином дворе (ул.Ильинка, 4). Вход бесплатный. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Ранее стало известно, что срок действия электронных льготных рецептов в Москве решено увеличить до года.