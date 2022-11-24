Срок действия электронных льготных рецептов в Москве увеличили до года

Срок действия электронных льготных рецептов в Москве увеличили до года
Фото: Любимов Андрей/ АГН Москва
Пациентов, нуждающихся в длительном лечении, избавили от лишних визитов в поликлинику

Москвичи уже успели оценить удобство электронных рецептов, когда для приобретения лекарства в аптеке достаточно открыть приложение на смартфоне. Сейчас в столице стартовал новый эксперимент: льготникам, имеющим право на получение медицинских препаратов бесплатно или со скидкой, открывают электронный рецепт сразу на несколько месяцев. Это особенно удобно для инвалидов и пациентов с хроническими заболеваниями, нуждающихся в лекарственной терапии на долгосрочной основе.

"Мы запустили новый пилотный проект для удобства нуждающихся в длительном медикаментозном лечении москвичей, у которых есть право на получение льготного лекарственного обеспечения. Теперь врачи смогут выписывать для них льготные электронные рецепты со сроком действия до одного года",

– рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как часто можно будет приобретать лекарство по такому рецепту – раз в месяц, раз в три месяца – решает лечащий врач. Он же определяет длительность курсового лечения. Главное, что в течение указанного времени пациентам не придется обращаться в поликлинику за новым рецептом.

Электронные рецепты с QR-кодом выписывают во всех городских поликлиниках Москвы с февраля 2021 года. При желании их можно распечатать в информационных терминалах, установленных в поликлиниках.

Препараты по льготным рецептам можно получить в аптечном пункте при поликлинике или в аптеках государственной сети "Аптеки столицы".

Ранее сообщалось, что социальные расходы в 2023 году составят более 50% бюджета Москвы.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Европа нанесла России новый удар

Сделано важное объявление о РФ

Зима станет решающей: Россия готовит украинской армии "сюрприз" на 2023 год

Противник не знает, где будет нанесен основной удар

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей