Срок действия электронных льготных рецептов в Москве увеличили до года

Пациентов, нуждающихся в длительном лечении, избавили от лишних визитов в поликлинику

Москвичи уже успели оценить удобство электронных рецептов, когда для приобретения лекарства в аптеке достаточно открыть приложение на смартфоне. Сейчас в столице стартовал новый эксперимент: льготникам, имеющим право на получение медицинских препаратов бесплатно или со скидкой, открывают электронный рецепт сразу на несколько месяцев. Это особенно удобно для инвалидов и пациентов с хроническими заболеваниями, нуждающихся в лекарственной терапии на долгосрочной основе.

"Мы запустили новый пилотный проект для удобства нуждающихся в длительном медикаментозном лечении москвичей, у которых есть право на получение льготного лекарственного обеспечения. Теперь врачи смогут выписывать для них льготные электронные рецепты со сроком действия до одного года",

– рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как часто можно будет приобретать лекарство по такому рецепту – раз в месяц, раз в три месяца – решает лечащий врач. Он же определяет длительность курсового лечения. Главное, что в течение указанного времени пациентам не придется обращаться в поликлинику за новым рецептом.

Электронные рецепты с QR-кодом выписывают во всех городских поликлиниках Москвы с февраля 2021 года. При желании их можно распечатать в информационных терминалах, установленных в поликлиниках.

Препараты по льготным рецептам можно получить в аптечном пункте при поликлинике или в аптеках государственной сети "Аптеки столицы".

Ранее сообщалось, что социальные расходы в 2023 году составят более 50% бюджета Москвы.