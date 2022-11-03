Социальные расходы в 2023 году составят более 50% бюджета Москвы

Законодатели МГД приняли главный финансовый документ города на трехлетний период

Бюджет Москвы останется социально ориентированным, несмотря на беспрецедентное внешнее санкционное давление и изменения в экономике в связи с проведением специальной военной операции. Это следует из одобренного накануне Мосгордумой проекта закона "О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".

Москвичи могут быть уверены: все социальные обязательства города будут выполнены в полном объеме и даже увеличены. На доплаты к пенсии, социальные пособия, медицинскую помощь, образование, спорт, культуру в следующем году будет выделено более 2,4 трлн рублей – это более половины всех бюджетных расходов столицы.

Так, минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится с 21 193 руб. до 23 313 руб. в месяц. Все городские пособия москвичам преклонного возраста и семьям с детьми с 1 января повысят на 10%. Субсидирование оплаты ЖКХ, бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное санаторно-курортное лечение, подарочные комплекты новорожденным и многое другое, к чему привыкли москвичи, – все это сохранится и в следующем году.

Важно, что все долгосрочные программы и проекты будут работать в плановом режиме. К примеру, более 400 тысяч человек посещают занятия в центрах "Московское долголетие" на постоянной основе и около 300 тысяч приходили на отдельные мероприятия. Естественно, столь популярный среди горожан проект будет развиваться – на эти цели в 2023 г. выделено 3,9 млрд рублей.





Еще один проект, доказавший свою востребованность, – "Здоровая Москва". В теплое время года в разных парках, у метро, в зонах отдыха устанавливают павильоны, где можно без предварительной записи пройти медицинское обследование. Как оказалось, многие москвичи, действительно, просто не могут выделить время на диспансеризацию в поликлинике, но когда встречают павильон здоровья, например, по пути с работы, то с удовольствием туда заглядывают. В итоге – многочисленные случаи ранней диагностики, когда удалось предотвратить развитие серьезного заболевания или не дать запустить болезнь до хронического состояния.

"Любую болезнь всегда проще предотвратить, чем лечить, поэтому очень важно, что павильоны "Здоровая Москва" продолжат работу в следующем сезоне. Для горожан это действительно удобный формат проверки здоровья, и мы призываем не пренебрегать этой возможностью в следующем году",

– отмечает руководитель Центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Елагина.

Для предпринимателей, в свою очередь, очень важно, что город их не бросает в сложный период и что объявленные на фоне западных санкций меры поддержки – это не кратковременная, а долгосрочная тенденция. Так, в 2023 г. промышленные предприятия будут получать компенсацию 50% расходов на присоединение к инженерным сетям. Льготное кредитование, развитие импортозамещающего и инновационного производства, туристической отрасли – на все это также предусмотрены средства в бюджете.

Такая социально-экономическая направленность бюджета объясняется тем, что именно бизнес и производство дают Москве рабочие места, увеличивают ассортимент товаров и услуг. Соответственно, поддержка производственных отраслей и предпринимателей способствует стабильному социально-экономическому развитию столицы.

"Поэтому такой бюджет даже в условиях внешнего санкционного давления остается бюджетом развития, что, в свою очередь, очень важно для московских предпринимателей и рядовых потребителей",

– утверждает гендиректор АЦ "БизнесДром", глава комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павел Самиев.

В целом на развитие Москвы в следующем году предусмотрено почти 1,7 трлн рублей, что составляет около 40% расходной части городского бюджета. Сюда входят расходы на обновление общественного транспорта, благоустройство дворов, капитальный ремонт домов, программу реновации и Адресную инвестиционную программу Москвы и пр.

Дефицит бюджета в 2023 г. составит 436,2 млрд рублей. Значительная часть этих средств нужна для реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как МЦД-3 и МЦД-4. При этом ожидается, что объем дефицита будет снижаться за счет восстановления экономического роста. Так, планируется, что в 2024 г. он составит 218,8 млрд рублей, а в 2025 г. – всего 17,5 млрд рублей.