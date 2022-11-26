Какую опасность таят в себе мандарины

Какую опасность таят в себе мандарины
Фото: unsplash.com
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Объемы потребления продукта лучше ограничить

Предстоящий период перед Новым годом традиционно связан с запахом елки и мандаринов. Многие знают, что цитрусовые крайне полезны для здоровья, поскольку содержат большое количество витамина C, однако они могут таить в себе и опасность. Об этом предупреждает диетолог Лидия Ионова.

Эксперт утверждает, что переедать фруктов не стоит – в день можно съесть примерно 200-400 гр мандарин. Если дозу превысить, то желудок может отреагировать на них неадекватно, а также может появиться аллергическая реакция. 

Проблемы таит в себе и грейпфрут. Он блокирует фермент печени цитохром P450 и влияет на биоактивность большинства препаратов. Больше всего это влияет на таблетки для стабилизации давления. 

Тем не менее, отмечает диетолог, фрукты являются лучшей альтернативой сладостям. Ими можно заменять булки, печенье, конфеты, получая заряд энергии из фруктозы. Желательно, чтобы они были на столе каждый день, особенно в зимний период. 

Источник: ОСН ✓ Надежный источник
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