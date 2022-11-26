От каких вредных привычек нужно отказаться после 40 лет

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Примерно к сорока годам употребление вредной еды со спиртным приводит к куда более тяжелым последствиям, чем в более раннем возрасте, указала врач-терапевт Мария Черняева. Реакция меняется – "бурная молодость" миновала, поэтому теперь нужно думать о рационе и образе жизни.
Как правило, после 40 метаболизм организма замедляется, вредные вещества с токсинами выводятся медленнее, ткани перестраиваются, ферментативная активность снижается. Пора отказаться от злоупотребления вредной пищей и алкоголя.
"То есть мы уже не можем съесть большую порцию жирной пищи, например, не можем спокойно сходить на шашлыки, потому что у нас появляются от этого неприятные симптомы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта. Мы начинаем ощущать последствия приема алкоголя в виде отечности, головной боли",– объяснила специалист.
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