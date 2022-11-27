Кому нельзя есть мяту

Кому нельзя есть мяту
Фото: www.unsplash.com
Безобидная на вид добавка может сильно ударить по здоровью

Многие любят мяту за приятный аромат. Эту добавку часто кладут в чай, а также во всевозможные десерты. Известно, что мята благотворно сказывается на коже человека, а также содержит ряд полезных веществ. Однако иногда употребление растения может привести к плачевным последствиям. Важной информацией по этому поводу поделилась нутрициолог Ирина Мансурова.

Специалист подчеркнула, что женщинам, которые находятся в положении, нужно быть очень аккуратными с употреблением мяты. Содержащиеся в растениях эстрогены способны спровоцировать выкидыш. Впрочем, неконцентрированный отвар поможет справиться с метеоризмом и стрессом.

Еще одно противопоказание: склонность к варикозу и низкое давление. Разумеется, в случае наличия аллергии на это растение, его также необходимо исключить из рациона.

При этом мята часто используется в косметологии. Отвар из растения способен выровнять кожу лица, обладает антибактериальными свойствами и помогает сделать внешность более привлекательной.

Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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