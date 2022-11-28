О чем говорит постоянная сонливость

О чем говорит постоянная сонливость
uwe umstätter/www.globallookpress.com
продолжениеУбивает слизистую: назван самый опасный метод лечения больного горла
Проблема действительно серьезная - нужно проконсультироваться с врачом

Врач клинической лабораторной диагностики Ирина Терещенко заявила, что зачастую постоянная усталость и желание подремать являются признаком сахарного диабета.

Для мозга и всего тела требуется кислород – а в случае с анемией, кстати говоря, снижен уровень железа. Из-за этого кислород не попадает в ткани в необходимом количестве.

Сонливость характерна и для заболеваний щитовидной железы – гипотиреоз (сниженная функция щитовидки) – замедляет все процессы организма, из-за которых возникает слабость и появляется сонливость. Часто набирается вес, у слабого пола нарушается менструальный цикл.

Чтобы снизить сонливость, не забывайте о витаминах и минералах.

"Железо, витамин D, Е, В12, цинк, магний, калий – основные вещества, от которых зависит наша бодрость. При слабости рекомендуется проверить их содержание в крови. Особенное внимание стоит уделить витамину D – более 70% россиян страдают от его дефицита", – рассказала эксперт.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

При невыясненных обстоятельствах умер глава МИД Белоруссии

Новость о смерти Владимира Макея прогремела как гром

Холодная война нового типа: названо неожиданное место битвы России и США

Международная обстановка обостряется день ото дня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей