О чем говорит постоянная сонливость

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Врач клинической лабораторной диагностики Ирина Терещенко заявила, что зачастую постоянная усталость и желание подремать являются признаком сахарного диабета.
Для мозга и всего тела требуется кислород – а в случае с анемией, кстати говоря, снижен уровень железа. Из-за этого кислород не попадает в ткани в необходимом количестве.
Сонливость характерна и для заболеваний щитовидной железы – гипотиреоз (сниженная функция щитовидки) – замедляет все процессы организма, из-за которых возникает слабость и появляется сонливость. Часто набирается вес, у слабого пола нарушается менструальный цикл.
Чтобы снизить сонливость, не забывайте о витаминах и минералах.
"Железо, витамин D, Е, В12, цинк, магний, калий – основные вещества, от которых зависит наша бодрость. При слабости рекомендуется проверить их содержание в крови. Особенное внимание стоит уделить витамину D – более 70% россиян страдают от его дефицита", – рассказала эксперт.
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