О чем говорит постоянная сонливость

Проблема действительно серьезная - нужно проконсультироваться с врачом

Врач клинической лабораторной диагностики Ирина Терещенко заявила, что зачастую постоянная усталость и желание подремать являются признаком сахарного диабета.



Для мозга и всего тела требуется кислород – а в случае с анемией, кстати говоря, снижен уровень железа. Из-за этого кислород не попадает в ткани в необходимом количестве.

Сонливость характерна и для заболеваний щитовидной железы – гипотиреоз (сниженная функция щитовидки) – замедляет все процессы организма, из-за которых возникает слабость и появляется сонливость. Часто набирается вес, у слабого пола нарушается менструальный цикл.

Чтобы снизить сонливость, не забывайте о витаминах и минералах.

"Железо, витамин D, Е, В12, цинк, магний, калий – основные вещества, от которых зависит наша бодрость. При слабости рекомендуется проверить их содержание в крови. Особенное внимание стоит уделить витамину D – более 70% россиян страдают от его дефицита", – рассказала эксперт.