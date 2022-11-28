Убивает слизистую: назван самый опасный метод лечения больного горла

Практиковать такое медики всем запрещают

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал об одном из самых распространенных методов лечения больного горла, ошибочно считающимся у людей незнающих эффективным. Миф гласит, что спиртосодержащие средства помогают горлу. Однако, указал медик, алкоголь провоцирует еще больший отек и воспаление.

Даже при лечении горла и носоглотки некоторые практикуют такие агрессивные средства, как чесночный сок, соки лука, свеклы и редьки. Кислота же, напротив, обжигает слизистую.

"Нужна щадящая диета: исключить соленое, жареное, острое, перченое, горькое, кислое, жареное, сильно холодное и сильно горячее, алкогольные напитки. Пиво, квас — напитки, которые будут стимулировать микрофлору, она будет набирать силу, а здесь нужен обратный эффект", – рассказал Зайцев.

Слизистую, кстати говоря, хорошо смягчает теплое молоко с высоким процентом жирности. Можно добавить в него кусок сливочного масла, что на время уберет отек и воспаление.

При лечении больного горла хорошо помогают антисептические средства, однако существует подвох – препарат может оказаться для вас совершенно бесполезным. Поэтому нужно обратиться за консультацией к медику.