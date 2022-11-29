Сомнолог рассказала о самой опасной позе для сна

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Сомнолог Елена Царева рассказала, что поза, выбранная для сна, напрямую влияет на самочувствие и здоровье человека. Неверно выбранное положение может стать источником головной боли и проблем с позвоночником.
Наиболее вредная поза, указала Царева – на животе. Дело в том, что в таком положении прекращается скорость вывода продуктов обмена из головного мозга.
"Такие продукты накапливаются и вызывают болезнь Альцгеймера. Шея в неправильном положении, все болит потом – и шея, и голова", – указала эксперт.
Царева добавила, что те, у кого имеются проблемы с храпом, не должны спать на спине – западает язык, что может вызвать остановку дыхания. Для "долгожительства" же наиболее предпочтительна поза на боку.
Здоровым людям не стоит так беспокоиться – они могут выбрать любой бок. Если же у вас имеются проблемы с сердцем, лучше спать на правой стороне.
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