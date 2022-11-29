Сомнолог рассказала о самой опасной позе для сна

Сердечникам можно спать только на определенной стороне

Сомнолог Елена Царева рассказала, что поза, выбранная для сна, напрямую влияет на самочувствие и здоровье человека. Неверно выбранное положение может стать источником головной боли и проблем с позвоночником.

Наиболее вредная поза, указала Царева – на животе. Дело в том, что в таком положении прекращается скорость вывода продуктов обмена из головного мозга.

"Такие продукты накапливаются и вызывают болезнь Альцгеймера. Шея в неправильном положении, все болит потом – и шея, и голова", – указала эксперт.

Царева добавила, что те, у кого имеются проблемы с храпом, не должны спать на спине – западает язык, что может вызвать остановку дыхания. Для "долгожительства" же наиболее предпочтительна поза на боку.

Здоровым людям не стоит так беспокоиться – они могут выбрать любой бок. Если же у вас имеются проблемы с сердцем, лучше спать на правой стороне.