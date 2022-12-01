Как не набрать вес зимой

Как не набрать вес зимой
Florian Gaertner/photothek.de vi/www.globallookpress.com
Одевайтесь по погоде и питайтесь правильно

Временами в холодный сезон у нас повышается аппетит и снижается физическая активность, поэтому мы набираем вес, сообщила врач общей практики Анастасия Жданова.

В осень и зиму у человека масса тела увеличивается примерно на пять процентов. Физиология такова, что в холода организм накапливает жировую ткань из-за холодов, рациона, отсутствия света и солнца.

Если для вас это проблема и вы не хотите заработать лишние килограммы, одевайтесь по сезону для сохранения тепла и устраивайте себе физические нагрузки в виде тренажеров, прогулок на улице и зимних видов физической активности. В рацион же включайте побольше белка.

"Это молодое нежирное мясо, рыба, нежирные молочные продукты. Дополнительным источником белка могут стать протеиновые коктейли, которые также позволяют снизить аппетит и калорийность последующего приема пищи примерно на 30%. Также необходимо включить в рацион много овощей, фруктов и зелени. Оптимальным режимом питания будет прием пищи 4–6 раз в день", – рассказала медик.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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