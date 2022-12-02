Как моментально распознать плохого медика

Бойтесь горе-врачей

Известный теледоктор Александр Мясников рассказал, как в несколько приемов распознать плохого специалиста в терапевте, к которому вы отправились на прием.

Оказывается, объективно оценить профессиональную компетентность медика можно и по некоторым дежурным фразам. Например, "плавали-знаем". Такие "моряки", указывает Мясников, сразу же начинают внушать недоверие.

Будьте уверены: нормальный врач не станет списывать все проблемы в организме на паразитов и не начнет сразу же чистить печень и рекомендовать использовать гепатопротекторы с назначением иммуностимуляторов.

Бойтесь такого медика, который, к тому же, длительное время лечитгипертонию курсами внутримышечных инъекций или капельниц, а высокую простуду – антибиотиками.

Мясников также порекомендовал уходить от таких медиков, которые направляют вас на частные приемы, не особо разбираясь в деталях – либо вообще не слишком утруждая себя в том, чтобы разобраться в них.