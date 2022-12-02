Как моментально распознать плохого медика

Как моментально распознать плохого медика
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
продолжениеПочему зимой не дышит нос
Бойтесь горе-врачей

Известный теледоктор Александр Мясников рассказал, как в несколько приемов распознать плохого специалиста в терапевте, к которому вы отправились на прием.

Оказывается, объективно оценить профессиональную компетентность медика можно и по некоторым дежурным фразам. Например, "плавали-знаем". Такие "моряки", указывает Мясников, сразу же начинают внушать недоверие.

Будьте уверены: нормальный врач не станет списывать все проблемы в организме на паразитов и не начнет сразу же чистить печень и рекомендовать использовать гепатопротекторы с назначением иммуностимуляторов.

Бойтесь такого медика, который, к тому же, длительное время лечитгипертонию курсами внутримышечных инъекций или капельниц, а высокую простуду – антибиотиками.

Мясников также порекомендовал уходить от таких медиков, которые направляют вас на частные приемы, не особо разбираясь в деталях – либо вообще не слишком утруждая себя в том, чтобы разобраться в них.

Источник: СЭ ✓ Надежный источник
новости партнеров

Франция готовит спецтрибунал над Россией

Париж собирается "расследовать" действия Москвы

Армия России разгромила логово наемников в ДНР

Высокоточные удары сделали свое дело

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей