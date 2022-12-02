Почему зимой не дышит нос

Искривленная перегородка - не единственная причина

Нарушение носового дыхания не всегда вызвано заболеваниями ОРВИ и иными инфекционными заболеваниями. Если в таком сложном органе, как нос, возникли осложнения с дыханием, обонянием и увлажнение воздухом, нужно обратиться к врачу.

Врач-отоларинголог Арслан Келеметов указал, что частая причина – искривление носовой перегородки. Такой дефект довольно скрытный, и выявить его можно с помощью риноскопии.



Есть и иные, менее очевидные заболевания, которые выявляются в ходе эндоскопических исследований полости носа и носоглотки.

"Тут можно выявить такие проблемы, как аденоидные вегетации – разрастание глоточной миндалины, гипертрофия носовых раковин полости носа, аномалия развития в виду дополнительного соустья гайморовой пазухи", – сообщил специалист.

Реже выявляют кисты пазух носа, из-за которых пациенты жалуются даже на головные боли и болезненные ощущения в области носа и лица. Часто в ходе КТ медики натыкаются на инородные тела в пазухах носа – кисты, грибковые тела, корни зубов с пломбировочными материалами и полипы.