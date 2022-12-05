Что нельзя есть при простуде

Некоторые продукты могут ухудшить течение болезни

С наступлением зимнего периода резко повышается риск подхватить простуду. Разумеется, болеть никто не любит, так что люди всегда стараются максимально быстро прийти в норму и выздороветь. Как оказалось, некоторые любимые продукты питания могут серьезно усугубить положение дел. Что не стоит употреблять в пищу во время болезни, рассказал опытный врач-диетолог Михаил Гинзбург.



Как оказалось, в первую очередь, нужно отказаться от сладостей и жареной пищи. Опытный эксперт объяснил, что жареные продукты требуют серьезные энергетические затраты на переваривание. Организму, который и так ослаблен простудой, не стоит тратить лишние силы на усвоение тяжелой пищи.

Таким же образом обстоит дело со сладостями. Очевидно, что продукты с высоким содержанием сахара также требуют от организма серьезных затрат энергии на усвоение. Специалист подчеркивает, что в период простуды подобные продукты лучше исключить.

Также не стоит пить холодное молоко и лакомиться мороженым. Очевидно, что холодные продукты способны усугубить простуду и затянуть период выздоровления.