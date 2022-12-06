Чем опасна лапша быстрого приготовления

Чем опасна лапша быстрого приготовления
Фото: unsplash.com
Блюдо обладает низкой питательной ценностью

Создание лапши быстрого приготовления произвело настоящий фурор – продукт был относительно недорогим, готовился быстро и имел неповторимый вкус. Хотя позже диетологи стали бить тревогу, поскольку, по их словам, постоянное употребление продукта плохо сказывается на фигуре и здоровье людей.

Они утверждают, что подобная лапша может привести к расстройству желудка. Блюдо крайне тяжело переваривается, оказывая большую нагрузку на пищеварительную систему. В результате это провоцирует вздутие, воспаление или повышение кислотности желудка. 

В лапше быстрого приготовления содержится большое количество насыщенных жиров, которые вредны для сердечной системы. К тому же большое количество натрия в специях может увеличить артериальное давление.

По заявлению диетологов, в таком блюде крайне мало клетчатки, белков и полезных микроэлементов, поэтому питательная ценность у него невысокая. Регулярное употребление лапши может привести к развитию сахарного диабета, ожирению и другим болезням. 

Источник: Ad-Diyar
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