Чем опасна лапша быстрого приготовления

Блюдо обладает низкой питательной ценностью

Создание лапши быстрого приготовления произвело настоящий фурор – продукт был относительно недорогим, готовился быстро и имел неповторимый вкус. Хотя позже диетологи стали бить тревогу, поскольку, по их словам, постоянное употребление продукта плохо сказывается на фигуре и здоровье людей.

Они утверждают, что подобная лапша может привести к расстройству желудка. Блюдо крайне тяжело переваривается, оказывая большую нагрузку на пищеварительную систему. В результате это провоцирует вздутие, воспаление или повышение кислотности желудка.

В лапше быстрого приготовления содержится большое количество насыщенных жиров, которые вредны для сердечной системы. К тому же большое количество натрия в специях может увеличить артериальное давление.

По заявлению диетологов, в таком блюде крайне мало клетчатки, белков и полезных микроэлементов, поэтому питательная ценность у него невысокая. Регулярное употребление лапши может привести к развитию сахарного диабета, ожирению и другим болезням.