Как распознать атеросклероз на ранней стадии

Как распознать атеросклероз на ранней стадии
Фото: unsplash.com
Болезнь может появиться даже у 45-летнего пациента

Первыми предвестниками атеросклероза могут стать давление и тахикардия. Об этом сообщил врач-флеболог Геворг Тадевосян.

По его словам, болезни больше подвержены мужчины. У женщин чаще появляется другая проблема – варикозное расширение вен на ногах. Причина такой закономерности кроется в различии гормонального фона каждого пола. 

Дамы, как правило, начинают страдать от варикоза спустя 3-4 года после менопаузы из-за снижения уровня гормонов в организме. Чаще всего у них появляются проблемы с сердечным ритмом и давлением. Мужчина, в свою очередь, часто страдают от поражения периферийных артерий нижних конечностей, аорты и сосудов шеи.

Если у человека есть высокое давление, тахикардия, а также нарушения липидного профиля – риск развития атеросклероза крайне велик. Особенно, если есть страдающие от этой болезни родственники.

В последние годы, по словам доктора, недуг стал моложе. Раньше его находили у людей в возрасте 70-75 лет, теперь же она начинается с 45-лет. Для обнаружения атеросклероза нужно регулярно контролировать липидный профиль и проходить УЗДС нижних конечностей. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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