Как распознать атеросклероз на ранней стадии

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Первыми предвестниками атеросклероза могут стать давление и тахикардия. Об этом сообщил врач-флеболог Геворг Тадевосян.
По его словам, болезни больше подвержены мужчины. У женщин чаще появляется другая проблема – варикозное расширение вен на ногах. Причина такой закономерности кроется в различии гормонального фона каждого пола.
Дамы, как правило, начинают страдать от варикоза спустя 3-4 года после менопаузы из-за снижения уровня гормонов в организме. Чаще всего у них появляются проблемы с сердечным ритмом и давлением. Мужчина, в свою очередь, часто страдают от поражения периферийных артерий нижних конечностей, аорты и сосудов шеи.
Если у человека есть высокое давление, тахикардия, а также нарушения липидного профиля – риск развития атеросклероза крайне велик. Особенно, если есть страдающие от этой болезни родственники.
В последние годы, по словам доктора, недуг стал моложе. Раньше его находили у людей в возрасте 70-75 лет, теперь же она начинается с 45-лет. Для обнаружения атеросклероза нужно регулярно контролировать липидный профиль и проходить УЗДС нижних конечностей.
Вашингтон считает себя полноправным участником событий