Московским семьям с детьми увеличат поддержку в 2023 году

Средства на выполнение социальных обязательств столицы предусмотрены в бюджете

Москва была и остается социально ориентированным городом, где забота о гражданах, их нуждах, интересах и комфорте является приоритетом. Это еще раз подтвердилось накануне, когда депутаты Московской городской думы одобрили бюджет Москвы на 2023 год и плановой период 2024-25 г.г. Более половины всех расходов столицы предусмотрено именно на социальные программы и проекты развития, в том числе на поддержку семей с детьми. На это обратила внимание председатель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.

По ее словам, Москва и раньше очень тепло относилась к семьям с детьми. Для них разработан обширный пакет льгот, материальной помощи.

"Значимую поддержку получают многодетные семьи. Они имеют 30-процентную скидку на услуги ЖКХ и 50-процентную скидку на оплату капремонта",

– рассказала Наталья Карпович. Также этим семьям предоставляется возможность бесплатно получать молочные продукты для детей до семи лет, бесплатные лекарства до достижения ребенком 18 лет. Проезд для детей и родителей из многодетных семей в городском и пригородном транспорте тоже бесплатный, причем с 2022 года по инициативе Объединения правом бесплатного проезда пользуются оба родителя. Многодетные семьи, у которых есть автомобиль, имеют право на бесплатную парковку.

Дети из многодетных семей не платят за посещение детского сада, в школе получают двухразовое бесплатное питание. Раз в год город перечисляет средства на покупку школьной формы.

Особые льготы и выплаты предусмотрены для семей, в которых 10 и более детей, и семьи с детьми, которые являются малоимущими. Сейчас меры городской поддержки распространяются также на детей, чьи родители призваны в армию в рамках частичной мобилизации или ушли служить добровольно.

Как отмечает Наталья Карпович, бюджет Москвы на будущий год будет социально ориентированным. Это значит, что на программы соцподдержки, здравоохранения, образования, культуры, спорта предусмотрено достойное финансирование: 2,1 трлн рублей, а с учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС – более 2,4 трлн рублей. Это на 9,4% больше расходов текущего года, а в целом на социальную программу в 2023 г. отводится более половины бюджета Москвы.

"Очень важно, что вся материальная помощь семьям ежегодно увеличивается. Например, в следующем году размеры всех городских социальных выплат будут увеличены на 10%",

– прокомментировала Наталья Карпович.

Подробнее о проекте бюджета Москвы на 2023 год "Утро.ру" писало ранее.