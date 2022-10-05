Собянин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных

Собянин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Получившие повестку москвичи могут быть спокойны за своих жен, детей и родителей

Призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации неизбежно отражается не только на гражданах, получивших повестку, но и на членах их семьи. В такой момент власти Москвы постарались максимально облегчить ситуацию, помогая мобилизованным материально и проявляя заботу об их родных. В среду, 5 октября, мэр Сергей Собянин объявил о дополнительных мерах социальной поддержки семьям мобилизованных.

Меры соцподдержки касаются детей, родителей, жен (мужей) москвичей, призванных в Вооруженные силы РФ по мобилизации, в том числе:

  • Предоставление места в детском саду ребенку с 1,5 лет (а не с 2 лет 4 месяцев); отмена платы за посещение ребенком детсада или группы продленного дня в школе;
  • Бесплатные завтраки и обеды для школьников любого возраста; для учащихся колледжа – бесплатные обеды;
  • Бесплатное посещение кружков и секций в городских и муниципальных учреждениях допобразования;
  • Социальное обслуживание на дому семей с ребенком-инвалидом, граждан пожилого возраста и инвалидов I и II группы независимо от состава семьи и без учета уровня ее доходов;
  • Единовременная материальная помощь семье мобилизованного. Размер выплаты определяет специально созданная Межведомственная комиссия по вопросам оказания соцподдержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации;
  • Бесплатная юридическая консультация, и др.

"Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту",

– так объяснил Сергей Собянин подписанный им Указ о мерах поддержки семьям мобилизованных. Эти меры будут действовать все время, пока человек находится на военной службе в рамках мобилизации.

Кроме этого, по решению столичных властей призванные в армию граждане ежемесячно получают по 50 тыс.рублей. Предусмотрены также особые выплаты на случай ранения или смерти.

Ранее в Москве открылся Центр поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского. Туда можно обратиться за консультацией, как получить помощь или оформить положенную льготу.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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