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Призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации неизбежно отражается не только на гражданах, получивших повестку, но и на членах их семьи. В такой момент власти Москвы постарались максимально облегчить ситуацию, помогая мобилизованным материально и проявляя заботу об их родных. В среду, 5 октября, мэр Сергей Собянин объявил о дополнительных мерах социальной поддержки семьям мобилизованных.
Меры соцподдержки касаются детей, родителей, жен (мужей) москвичей, призванных в Вооруженные силы РФ по мобилизации, в том числе:
"Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту",
– так объяснил Сергей Собянин подписанный им Указ о мерах поддержки семьям мобилизованных. Эти меры будут действовать все время, пока человек находится на военной службе в рамках мобилизации.
Кроме этого, по решению столичных властей призванные в армию граждане ежемесячно получают по 50 тыс.рублей. Предусмотрены также особые выплаты на случай ранения или смерти.
Ранее в Москве открылся Центр поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского. Туда можно обратиться за консультацией, как получить помощь или оформить положенную льготу.
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