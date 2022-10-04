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Пока москвичи, мобилизованные по Указу президента РФ, выполняют свой патриотический долг, они могут быть спокойны за своих родных. С 1 октября в Москве работает Центр поддержки семей мобилизованных, куда можно обратиться за любой помощью, подчеркнул мэр Сергей Собянин. Он побывал в Центре и лично пообщался с посетителями.
"Это направление, пожалуй, не менее важное, чем сама мобилизация, потому что семьи оказываются в ситуации, которую сложно было предположить еще вчера. Конечно, многие психологически не готовы к этому. Поэтому мы создали специальный центр оказания содействия семьям мобилизованных граждан",
– пояснил Сергей Собянин.
Центр поддержки семей мобилизованных открыт по адресу: ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1 ежедневно с 09:00 до 20:00. Прием ведут консультанты широкого профиля, которым помогают специалисты по юридическим вопросам, социальным, детским. Многим требуется помощь психолога или подсказка, как оформить субсидию, отсрочку платежей по кредиту и т.п. Встречаются и жалобы на вручение повестки лицам, не подходящим под критерии мобилизации. Все вопросы оперативно решаются.
Кроме этого, мобилизованные и их родители, дети, супруги могут получить консультацию по призыву, в том числе проверить, правомерно ли выписана повестка. Для этого можно обратиться в:
– Военкомат по месту призыва;
– Чат-бот @MobilizationmskBot в "Телеграме";
– Горячая линия 122, доб. #5 – общие вопросы по частичной мобилизации или #6 – вопросы по полученной повестке;
– Сайт Госуслуг.
Ранее власти Москвы приняли решение о дополнительных выплатах денежного довольствия мобилизованным и добровольцам.
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