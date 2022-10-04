Супруги, дети, родители призванных в рамках частичной мобилизации жителей столицы могут обратиться за консультацией или адресной помощью

Пока москвичи, мобилизованные по Указу президента РФ, выполняют свой патриотический долг, они могут быть спокойны за своих родных. С 1 октября в Москве работает Центр поддержки семей мобилизованных, куда можно обратиться за любой помощью, подчеркнул мэр Сергей Собянин. Он побывал в Центре и лично пообщался с посетителями.

"Это направление, пожалуй, не менее важное, чем сама мобилизация, потому что семьи оказываются в ситуации, которую сложно было предположить еще вчера. Конечно, многие психологически не готовы к этому. Поэтому мы создали специальный центр оказания содействия семьям мобилизованных граждан",

– пояснил Сергей Собянин.

Центр поддержки семей мобилизованных открыт по адресу: ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1 ежедневно с 09:00 до 20:00. Прием ведут консультанты широкого профиля, которым помогают специалисты по юридическим вопросам, социальным, детским. Многим требуется помощь психолога или подсказка, как оформить субсидию, отсрочку платежей по кредиту и т.п. Встречаются и жалобы на вручение повестки лицам, не подходящим под критерии мобилизации. Все вопросы оперативно решаются.

Какие меры поддержки Москва предлагает семьям мобилизованных:

Родителям дошкольников и школьников помогут устроить ребенка (от 1,5 лет) в садик или школу недалеко от дома; плата за посещение детсада не взимается; ученикам 1 – 4 классов предоставляются бесплатные завтраки и обеды в школе; бесплатное посещение группы продленного дня для учащихся младших классов и др.

помогут устроить ребенка (от 1,5 лет) в садик или школу недалеко от дома; плата за посещение детсада не взимается; ученикам 1 – 4 классов предоставляются бесплатные завтраки и обеды в школе; бесплатное посещение группы продленного дня для учащихся младших классов и др. Родственники-инвалиды, люди преклонного возраста и мамы, ухаживающие за ребенком-инвалидом , могут рассчитывать на адресную помощь и надомное обслуживание, в том числе сопровождение на прогулке, доставку лекарств и продуктов из магазина, приготовление пищи, уборку дома, санитарно-гигиенические процедуры. При необходимости в приоритетном порядке будет предоставлено место в стационаре и организована госпитализация.

, могут рассчитывать на адресную помощь и надомное обслуживание, в том числе сопровождение на прогулке, доставку лекарств и продуктов из магазина, приготовление пищи, уборку дома, санитарно-гигиенические процедуры. При необходимости в приоритетном порядке будет предоставлено место в стационаре и организована госпитализация. Безработным при желании подберут подходящие вакансии, направят на переобучение или повышение квалификации, помогут составить резюме.

при желании подберут подходящие вакансии, направят на переобучение или повышение квалификации, помогут составить резюме. Нуждающиеся в психологической поддержке смогут посещать бесплатные групповые и индивидуальные консультации профессионального психолога.

Кроме этого, мобилизованные и их родители, дети, супруги могут получить консультацию по призыву, в том числе проверить, правомерно ли выписана повестка. Для этого можно обратиться в:

– Военкомат по месту призыва;

– Чат-бот @MobilizationmskBot в "Телеграме";

– Горячая линия 122, доб. #5 – общие вопросы по частичной мобилизации или #6 – вопросы по полученной повестке;

– Сайт Госуслуг.

Ранее власти Москвы приняли решение о дополнительных выплатах денежного довольствия мобилизованным и добровольцам.