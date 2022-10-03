Москвичу отозвали повестку на мобилизацию после проверки данных в военкомате

Столичный комиссариат оперативно выявляет недостоверную информацию

Житель столицы из Северного административного округа получил отзыв повестки, которая ранее была ему направлена по месту жительства после проверки информации в военном комиссариате. Об этом молодой человек поведал журналистам.

Москвичу повестку передали родители – его не было дома во время вручения. Молодой человек проходит обучение в очном формате в Московском государственном медико-стоматологическом университете. Поэтому до появления в комиссариате он получил в вузе соответствующую справку. Сразу после ее предоставления в военкомате сотрудники учреждения отозвали повестку.

Военный комиссариат Москвы с правительством города в сжатые сроки провел полноценную работу по актуализации баз данных граждан, которые состоят на воинском учете. По выявленным случаям направления повесток на основании недостоверной информации разослали уведомления об отзыве указанных документов.

В столице действуют двадцать резервных пунктов сбора мобилизованных граждан, с которыми работают призывные комиссии, рассматривающие поступающие жалобы. А созданный в Москве Центр поддержки мобилизованных готов оказать помощь в самых разных вопросах, включая устройство детей в садик или школу, а также бесплатную консультацию юриста.