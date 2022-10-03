Москвичу отозвали повестку на мобилизацию после проверки данных в военкомате

Москвичу отозвали повестку на мобилизацию после проверки данных в военкомате
Кошелев Илья/www.globallookpress.com
Столичный комиссариат оперативно выявляет недостоверную информацию

Житель столицы из Северного административного округа получил отзыв повестки, которая ранее была ему направлена по месту жительства после проверки информации в военном комиссариате. Об этом молодой человек поведал журналистам.

Москвичу повестку передали родители – его не было дома во время вручения. Молодой человек проходит обучение в очном формате в Московском государственном медико-стоматологическом университете. Поэтому до появления в комиссариате он получил в вузе соответствующую справку. Сразу после ее предоставления в военкомате сотрудники учреждения отозвали повестку.

Военный комиссариат Москвы с правительством города в сжатые сроки провел полноценную работу по актуализации баз данных граждан, которые состоят на воинском учете. По выявленным случаям направления повесток на основании недостоверной информации разослали уведомления об отзыве указанных документов.

В столице действуют двадцать резервных пунктов сбора мобилизованных граждан, с которыми работают призывные комиссии, рассматривающие поступающие жалобы. А созданный в Москве Центр поддержки мобилизованных готов оказать помощь в самых разных вопросах, включая устройство детей в садик или школу, а также бесплатную консультацию юриста.

Источник: АГН Москва ✓ Надежный источник
новости партнеров

Париж нагло заткнул рот "Газпрому" на Совбезе ООН

Болтающие о дипломатии французы показали свое истинное лицо

В США с ужасом назвали цель российского "удара отмщения" за подрыв "Северных потоков"

Перспектива получить по заслугам очень пугает американцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей