Собянин принял решение о создании центра поддержки для родственников мобилизованных москвичей

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Власти столицы приняли решение о создании специального центра поддержки для родственников москвичей, призванных по мобилизации в Вооруженные силы РФ. Об этом сообщил Сергей Собянин в пятницу, 30 сентября.
Как пояснил мэр, когда мужчина призван по мобилизации, это весь уклад жизни семьи кардинально меняется.
"Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих близких, Москва окажет им помощь и защиту",
– заверил Собянин. В частности, родственникам призванных москвичей окажут адресную социальную помощь, помогут устроить детей в садик, поспособствуют с трудоустройством, позаботятся о нетрудоспособных членах семьи.
"Не будем дожидаться, пока к нам обратятся за помощью. В ближайшие дни организуем работу по проактивному предложению помощи семьям призванных на службу, будем на постоянном контакте", – подчеркнул мэр.
Специальный центр для родственников москвичей, призванных по мобилизации, будет расположен по адресу: г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1, на территории центра занятости "Моя карьера". Он начнет работу с 1 октября 2022 года.
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