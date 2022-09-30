Собянин принял решение о создании центра поддержки для родственников мобилизованных москвичей

Семьям призванных горожан окажут адресную помощь

Власти столицы приняли решение о создании специального центра поддержки для родственников москвичей, призванных по мобилизации в Вооруженные силы РФ. Об этом сообщил Сергей Собянин в пятницу, 30 сентября.

Как пояснил мэр, когда мужчина призван по мобилизации, это весь уклад жизни семьи кардинально меняется.

"Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих близких, Москва окажет им помощь и защиту",

– заверил Собянин. В частности, родственникам призванных москвичей окажут адресную социальную помощь, помогут устроить детей в садик, поспособствуют с трудоустройством, позаботятся о нетрудоспособных членах семьи.

"Не будем дожидаться, пока к нам обратятся за помощью. В ближайшие дни организуем работу по проактивному предложению помощи семьям призванных на службу, будем на постоянном контакте", – подчеркнул мэр.

Специальный центр для родственников москвичей, призванных по мобилизации, будет расположен по адресу: г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1, на территории центра занятости "Моя карьера". Он начнет работу с 1 октября 2022 года.

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