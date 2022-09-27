В Москве откроют три новых волонтерских окружных центра

В Москве откроют три новых волонтерских окружных центра
Фото: АГН Москва
Посетители смогут принять участие в благотворительных акциях и пройти обучение

До конца текущего года в столице ожидается открытие новых центров с лекториями, залами для воркшопов и пространством для интерактивных занятий с обменом опытом. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Посетители смогут принять участие в благотворительных акциях, пройти обучение и оформить личные книжки волонтеров.

"С начала года открылись два окружных центра – в Зеленограде и на западе столицы. Их постоянными посетителями уже стали две тысячи горожан, 450 из которых присоединились к волонтерскому движению. Там проходят мастер-классы, лекции, встречи с теми, кто уже давно участвует в добрых делах. Новые центры начнут работать до конца года", – рассказала Наталья Сергунина.

Таким образом, в столице будет всего пять таких центров. Начинающие волонтеры смогут присоединиться к активистам. Там же можно получить личную книжку волонтера, где будут фиксироваться личные достижения в общественной жизни Москвы. Обратиться за документом могут все желающие возрастом от 14 лет.

Поддержкой и развитием добровольческого движения в Москве занимается "Мосволонтер", объединяющий активных москвичей, некоммерческие организации, город и бизнес.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

Зеленский отдал новый приказ ВСУ на фоне мобилизации в России

Президент поручил идти в активное наступление

На Украине раскрыли сценарий ядерного удара по России

Незалежной есть, где взять смертоносные боеголовки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей