В Москве откроют три новых волонтерских окружных центра

Посетители смогут принять участие в благотворительных акциях и пройти обучение

До конца текущего года в столице ожидается открытие новых центров с лекториями, залами для воркшопов и пространством для интерактивных занятий с обменом опытом. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Посетители смогут принять участие в благотворительных акциях, пройти обучение и оформить личные книжки волонтеров.



"С начала года открылись два окружных центра – в Зеленограде и на западе столицы. Их постоянными посетителями уже стали две тысячи горожан, 450 из которых присоединились к волонтерскому движению. Там проходят мастер-классы, лекции, встречи с теми, кто уже давно участвует в добрых делах. Новые центры начнут работать до конца года", – рассказала Наталья Сергунина.

Таким образом, в столице будет всего пять таких центров. Начинающие волонтеры смогут присоединиться к активистам. Там же можно получить личную книжку волонтера, где будут фиксироваться личные достижения в общественной жизни Москвы. Обратиться за документом могут все желающие возрастом от 14 лет.

Поддержкой и развитием добровольческого движения в Москве занимается "Мосволонтер", объединяющий активных москвичей, некоммерческие организации, город и бизнес.