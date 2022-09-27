В Москве откроют три новых волонтерских окружных центра

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До конца текущего года в столице ожидается открытие новых центров с лекториями, залами для воркшопов и пространством для интерактивных занятий с обменом опытом. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Посетители смогут принять участие в благотворительных акциях, пройти обучение и оформить личные книжки волонтеров.
"С начала года открылись два окружных центра – в Зеленограде и на западе столицы. Их постоянными посетителями уже стали две тысячи горожан, 450 из которых присоединились к волонтерскому движению. Там проходят мастер-классы, лекции, встречи с теми, кто уже давно участвует в добрых делах. Новые центры начнут работать до конца года", – рассказала Наталья Сергунина.
Таким образом, в столице будет всего пять таких центров. Начинающие волонтеры смогут присоединиться к активистам. Там же можно получить личную книжку волонтера, где будут фиксироваться личные достижения в общественной жизни Москвы. Обратиться за документом могут все желающие возрастом от 14 лет.
Поддержкой и развитием добровольческого движения в Москве занимается "Мосволонтер", объединяющий активных москвичей, некоммерческие организации, город и бизнес.
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