"Надо исправлять": Путин выступил с важным заявлением по мобилизации

"Надо исправлять": Путин выступил с важным заявлением по мобилизации
Фото: Кошелев Илья/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава государства внимательно следит за действиями подчиненных

21 сентября российский лидер Владимир Путин объявил, что власти нашей страны вынуждены провести в государстве частичную мобилизацию. После многим россиянам прислали повестки, при этом действия некоторых военкоматов получили негативные оценки на самом высоком уровне. Сегодня, 29 сентября, главнокомандующий выступил с важным заявлением по поводу процедуры мобилизации.

Так, глава российского государства еще раз четко обозначил, что призывать на службу могут только граждан, которые имеют военный опыт. Данное требование должно выполняться неукоснительно.

Владимир Владимирович обратил внимание, что вокруг процедуры мобилизации появляется очень много вопросов. Некоторые граждане обращаются с заявлениями о проблемах в данной сфере.

"Надо исправлять все ошибки и не допускать их впредь", – четко обозначил задачи для подчиненных президент.

Также глава российского государства потребовал отдельно разобрать каждый случай неправомерной мобилизации. Если допущены ошибки, граждане должны быть незамедлительно возвращены назад.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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