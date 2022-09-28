После перепроверки данных повестка может быть отозвана

В Москве работают специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в среду, 28 сентября.

Он пояснил, что сотрудники московских военкоматов вместе с городскими службами уже провели дополнительную проверку мобилизационных учетных данных военнообязанных столицы и уточнили списки. При этом были проверены списки москвичей, которым уже направили повестки. В случае выявления несоответствий требованиям Указов президента РФ и приказов Минобороны РФ из-за неточных учетных данных повестки отзываются. Соответствующие уведомления военкоматы направляют гражданам.

Сергей Собянин напомнил, что москвичи могут обращаться с конкретными жалобами и вопросами по поводу мобилизации на горячие линии 122 и +7 (495) 777-77-77. Для обращений по теме призыва выделен специальный канал, все жалобы оперативно рассматриваются. Кроме этого, при военкоматах с этой недели работают специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

"Данная работа будет проводиться в постоянном режиме",

– подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев рассказал, что мобилизационные мероприятия в столице проходят спокойно.