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В Москве работают специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в среду, 28 сентября.
Он пояснил, что сотрудники московских военкоматов вместе с городскими службами уже провели дополнительную проверку мобилизационных учетных данных военнообязанных столицы и уточнили списки. При этом были проверены списки москвичей, которым уже направили повестки. В случае выявления несоответствий требованиям Указов президента РФ и приказов Минобороны РФ из-за неточных учетных данных повестки отзываются. Соответствующие уведомления военкоматы направляют гражданам.
Сергей Собянин напомнил, что москвичи могут обращаться с конкретными жалобами и вопросами по поводу мобилизации на горячие линии 122 и +7 (495) 777-77-77. Для обращений по теме призыва выделен специальный канал, все жалобы оперативно рассматриваются. Кроме этого, при военкоматах с этой недели работают специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.
"Данная работа будет проводиться в постоянном режиме",
– подчеркнул Сергей Собянин.
Ранее заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев рассказал, что мобилизационные мероприятия в столице проходят спокойно.
Окончательное решение будет известно после проведения голосования
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