Многие горожане идут в военкомат, не дожидаясь получения повестки

Мобилизация в столице идет по плану. Военные комиссариаты отбирают граждан в соответствии с установленными критериями, многие приходят добровольно до получения повестки. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев во вторник, 27 сентября.

По словам замвоенкома, мобилизационные мероприятия в столице проходят без особой социальной напряженности. Вручение повесток идет в плановом режиме. Все возникающие вопросы москвичи могут задать по телефону городской горячей линии, где по поручению мэра Сергея Собянина выведено особое направление, посвященное мобилизации. Жалобы на ошибочный призыв рассматриваются незамедлительно, заверил полковник.

При этом он отметил высокий патриотизм москвичей, многие из которых приходят в военкоматы сами, без соответствующего предписания.

"Россия всегда славилась большим количеством патриотов. Это подтверждается тем, что большое количество граждан мы отправили для участия в специальной военной операции до объявления частичной мобилизации. Люди приходили добровольно. Сейчас многие граждане также приходят добровольно в военные комиссариаты, не дожидаясь повесток",

– цитирует замвоенкома ТАСС.

Ранее власти Москвы объявил о дополнительных мерах финансовой поддержки для мобилизованных, добровольцев и их семей.