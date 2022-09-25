В Белгородской области отменили призыв незаконно мобилизованных граждан

В Белгородской области отменили призыв незаконно мобилизованных граждан
Кошелев Илья/www.globallookpress.com
В ситуации разобрались местные власти

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в социальных сетях, что местные комиссариаты ошибочно мобилизовали 75 жителей – сейчас принимаются меры по их возвращению домой.

Губернатор указал, что местные власти смогли отработать с военным коммисариатом все жалобы в персональном порядке. В итоге администрация Белгородской области смогла оказать помощь 75 местным жителям.

Ситуацию удалось урегулировать "при полном понимании", а также содействии военного комиссариата.

Гладков указал, что суммарно получил свыше 600 обращений по вопросам о частичной мобилизации. Губернатор готовит оперативное совещание по указанной теме с подчиненными – на мероприятии также ожидается присутствие представителей всех уровней властей, включая федеральные.

Гладков добавил, что намерен наведаться в соседние регионы для оказания содействия и помощи жителям Белгородской области.

Из-за неслаженной работы военкоматов, которые сопровождаются "перегибами на местах", глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в публичном письме к главе минобороны РФ Сергею Шойгу, выразив недовольство работой комиссариатов.

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
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