От министра требут срочного решения всех возникших проблем

Спустя три дня после объявления в России частичной мобилизации глава СПЧ Валерий Фадеев решил написать публичное письмо министру обороны страны Сергею Шойгу, в котором он выразил недовольство работой военных комиссариатов. Обращение опубликовано на сайте Совета.

Фадеев отметил, что в обществе до сих пор наблюдаются частичные "истеричные реакции" из-за мобилизации. В этой связи он видит необходимость как можно быстрее решить проблемы, возникшие вскоре после подписания указа.

"Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики "палочной системы", формально относясь к формированию мобилизационного контингента", – написал он.

В качестве примера служат случаи призывов людей без необходимой ВУС, боевого опыта или с несоответствиями по возрасту. Также некоторые военкоматы заявили, что не будут набирать рекрутов, поскольку "выполнили план". Фадеев считает, что это неправильно, и нужно работать с каждым человеком, а не для плана.

Глава СПЧ указал, что в некоторых ситуациях разрешить все получалось только после вмешательства глав региона. Мобилизованных мужчин отправляли домой прямо из воинской части. Призывают женщин-акушерок без необходимого опыта, угрожая уголовным преследованием, а также людей на пенсии.

Фадеева возмутил и стиль работы сотрудников военкоматов. Он отметил, что повестку могут принести в 2 часа ночи, "как будто считают, что у нас все уклонисты".

По его словам, требует доработки и подход к специальностям, на которые стоит "бронь". Айтишники бывают разными, и не все из них работают на стратегически важных направлениях – некоторые, к примеру, обеспечивают работу букмекерских контор.

"Почему сразу выгородили всех айтишников? Чем они нужнее в тылу, чем токари?", – поинтересовался Фадеев.

Он попросил министра обороны изучить все возникшие проблемы в ходе частичной мобилизации и в срочном порядке их решить. Соответствующие вопросы уже предъявили и по линии Общественного совета при Минобороны РФ.