Что нужно обязательно взять с собой в случае мобилизации

Некоторые вещи могут буквально спасти жизнь

Волонтер, который с 2014 года занимается гуманитарной помощью для Донбасса рассказал, что лучше всего взять с собой только что мобилизованным гражданам. По его словам, на первом месте должна быть правильно экипированная аптечка, которую солдату будет удобно носить с собой

Он рассказал, что это может быть небольшая сумочка, которая крепится к ремню на липучки. В нее следует положить два жгута-турникета, гель против ожога, лейкопластырь, перевязочные пакеты, самоклеящийся бинт, гемостатическую губку и гемоплекс, шприц с обезболивающим и хирургические ножницы, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Также нужно взять теплые сменные вещи и обувь на всякий случай. Телефоны в некоторых подразделениях разрешено брать собой, но исключительно кнопочные. 

Источник: Политика страны ✓ Надежный источник
новости партнеров

Казахстан выступил с дерзким заявлением о референдумах в Донбассе

Местные власти не готовы поддержать жителей освобожденных территорий

Лавров отказался отвечать на вопрос о третьей мировой войне

Министр краски не сгущает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей