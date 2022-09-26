Некоторые вещи могут буквально спасти жизнь

Волонтер, который с 2014 года занимается гуманитарной помощью для Донбасса рассказал, что лучше всего взять с собой только что мобилизованным гражданам. По его словам, на первом месте должна быть правильно экипированная аптечка, которую солдату будет удобно носить с собой

Он рассказал, что это может быть небольшая сумочка, которая крепится к ремню на липучки. В нее следует положить два жгута-турникета, гель против ожога, лейкопластырь, перевязочные пакеты, самоклеящийся бинт, гемостатическую губку и гемоплекс, шприц с обезболивающим и хирургические ножницы, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Также нужно взять теплые сменные вещи и обувь на всякий случай. Телефоны в некоторых подразделениях разрешено брать собой, но исключительно кнопочные.