Собянин принял решение о дополнительных выплатах для мобилизованных в Москве

Собянин принял решение о дополнительных выплатах для мобилизованных в Москве
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Добровольцы и члены их семей также получат материальную поддержку от города

Москва выплатит дополнительные средства мобилизованным в Вооруженные силы России. Об этом объявил мэр Сергей Собянин в среду, 21 сентября.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал Указ о частичной мобилизации. По оценке Собянина, решение это "вынужденное, но своевременное и безусловно необходимое", поскольку в зоне специальной военной операции с РФ воюет не только Украина, но и все страны НАТО.

Участие в СВО уже принимают тысячи добровольцев из Москвы, они входят в батальоны "Донской", "Георгиевский" и "Маршала Катукова". По решению мэра, добровольцы и члены их семей получают дополнительную материальную поддержку от города. Мобилизованные теперь тоже могут на это рассчитывать.

"Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с Указом президента",

– написал Собянин в своем блоге. Он также добавил, что Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска.

Накануне было объявлено, что иностранцы, желающие вступить в ряды Вооруженных сил РФ, могут обращаться в миграционный центр "Сахарово".

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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