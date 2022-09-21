Появились подробности мобилизации в России

Появились подробности мобилизации в России
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Решение вступает в силу с момента объявления

Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Президент отметил, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Позже на сайте Кремля появился указ, в котором раскрыты подробности решения президента.

Мобилизация начнется с момента объявления – 21 сентября. Граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу в ВС по контракту. Денежный уровень их содержания будет соответствовать уровню контрактников.

Контракты продолжат свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы. Основаниями для них будут достижения предельного возраста службы, состояние здоровья или лишение свободы. 

Шойгу пояснил, что из запаса будет призываться те, кто имеет боевой опыт, с нужной армии военно-учетной специальностью. Он отметил что ни о какой мобилизиации и призыве студентов речи не идет и не будет. Также в зону СВО не отправят призывников. Всего планируется призвать 300 тысяч резервистов – это около 1% мобилизационного ресурса.

Министр отметил, что сейчас линия соприкосновения составляет около тысячи километров, ее нужно контролировать. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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