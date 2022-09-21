Стране нужны люди, которые будут защищать границы Донбасса

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу объяснил, почему в стране было решено объявить частичную мобилизацию. Об этом он рассказал в интервью после обращения президента к нации.

Министр указал, что сейчас на Украине против России воюет не ВСУ, а весь коллективный Запад. НАТО задействует множество собственных ресурсов, чтобы развалить РФ.

Всего Минобороны поручило мобилизовать 300 тысяч человек – около 1% резервистов, сообщает телеканал "360". Они нужны, поскольку ВС РФ удалось освободить территории, которые сейчас нуждаются в охране. Всего линия соприкосновения составляет около тысячи километров.

"Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии – это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа – я имею в виду, частичная мобилизация",

– подчеркнул он.

Шойгу сообщил, что помимо открытых поставок вооружения Украине, существуют еще и тайные, о которых в Минобороны прекрасно знают.

Сегодня, 21 сентября, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Ей будут подлежать граждане, которые находятся в резерве, имеют боевой опыт и необходимую специализацию, сообщает RT.