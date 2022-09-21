В Минобороны назвали главную причину мобилизации

В Минобороны назвали главную причину мобилизации
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стране нужны люди, которые будут защищать границы Донбасса

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу объяснил, почему в стране было решено объявить частичную мобилизацию. Об этом он рассказал в интервью после обращения президента к нации.

Министр указал, что сейчас на Украине против России воюет не ВСУ, а весь коллективный Запад. НАТО задействует множество собственных ресурсов, чтобы развалить РФ. 

Всего Минобороны поручило мобилизовать 300 тысяч человек – около 1% резервистов, сообщает телеканал "360". Они нужны, поскольку ВС РФ удалось освободить территории, которые сейчас нуждаются в охране. Всего линия соприкосновения составляет около тысячи километров. 

"Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии – это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа – я имею в виду, частичная мобилизация",

– подчеркнул он.

Шойгу сообщил, что помимо открытых поставок вооружения Украине, существуют еще и тайные, о которых в Минобороны прекрасно знают. 

Сегодня, 21 сентября, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Ей будут подлежать граждане, которые находятся в резерве, имеют боевой опыт и необходимую специализацию, сообщает RT

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