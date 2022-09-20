В Москве заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа

В скором времени желающие смогут записаться на прививку онлайн

У достигших совершеннолетнего возраста москвичей есть возможность сделать прививку для профилактики гриппа в мобильных пунктах, ГУМе и поликлиниках.

С 19 сентября в городе заработали мобильные пункты вакцинации против гриппа. Прививку можно сделать и в самом центре Москвы - ГУМе. Вакцинация по-прежнему доступна в прививочных пунктах всех поликлиник столицы.

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова указала, что точки размещены у станций метро и железнодорожных станций. В ближайшее время будет открыта онлайн-запись на прививку в поликлиниках.

"Подчеркну, на выработку иммунитета после вакцинации уходит примерно две недели, поэтому нужно успеть привиться не в пик сезона гриппа, а заранее", – напомнила чиновница.

Мобильные пункты у метро, МЦК и железнодорожных станций работают ежедневно: с 08:00 до 20:00 по будням, с 09:00 до 18:00 по субботам, с 09:00 до 16:00 по воскресеньям. Пройти вакцинацию в ГУМе можно будет ежедневно с 10:00 до 21:00.

При себе у жителей города для вакцинации необходим паспорт и полис ОМС (при наличии).