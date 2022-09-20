В Москве заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа

В Москве заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа
Фото: АГН "Москва"
В скором времени желающие смогут записаться на прививку онлайн

У достигших совершеннолетнего возраста москвичей есть возможность сделать прививку для профилактики гриппа в мобильных пунктах, ГУМе и поликлиниках.

С 19 сентября в городе заработали мобильные пункты вакцинации против гриппа. Прививку можно сделать и в самом центре Москвы -  ГУМе. Вакцинация по-прежнему доступна в прививочных пунктах всех поликлиник столицы.

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова указала, что точки размещены у станций метро и железнодорожных станций. В ближайшее время будет открыта онлайн-запись на прививку в поликлиниках.

"Подчеркну, на выработку иммунитета после вакцинации уходит примерно две недели, поэтому нужно успеть привиться не в пик сезона гриппа, а заранее", – напомнила чиновница.

Мобильные пункты у метро, МЦК и железнодорожных станций работают ежедневно: с 08:00 до 20:00 по будням, с 09:00 до 18:00 по субботам, с 09:00 до 16:00 по воскресеньям. Пройти вакцинацию в ГУМе можно будет ежедневно с 10:00 до 21:00.

При себе у жителей города для вакцинации необходим паспорт и полис ОМС (при наличии).

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

Меткий удар ВС РФ резко усложнил работу американских HIMARS на Украине

Бойцы ликвидировали стратегически важную цель

"Больше никогда": в Германии жестко высказались о "Северном потоке – 2"

Дешевая энергия не интересует немецких политиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей