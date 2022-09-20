Бесплатными автобусами "Маршрут к долголетию" воспользовались более трех тысяч москвичей

Бесплатными автобусами "Маршрут к долголетию" воспользовались более трех тысяч москвичей
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
Посещать Центры московского долголетия стало еще удобнее

Москвичи старшего поколения по достоинству оценили городскую новинку: бесплатные автобусы, запущенные в рамках проекта "Маршрут к долголетию". За два месяца пассажирами этих автобусов стали более трех тысяч пожилых горожан, рассказала руководитель проекта "Центры московского долголетия" Елена Громова.

Сегодня в Москве работает 52 центра долголетия. В каждом – своя программа, свои активности, поэтому пожилые граждане могут найти себе любое занятие по душе в кругу единомышленников. Загвоздка в том, что из некоторых районов не очень удобно добираться да клубного пространства. Проект "Маршрут к долголетию" призван решить эту проблему.

"С появлением проекта “Маршрут к долголетию” для активистов центра московского долголетия “Московский” открылась вся столица! Для жителей ТиНАО это особенно важно, теперь с уверенностью можно сказать, что любая точка Москвы для них доступна",

– говорит руководитель центра "Московский" Лидия Абашина.

Заявку на поездку можно оставить в ближайшем Центре московского долголетия или по телефона единой справочной службы Департамента труда и социальной̆ защиты населения: +7 495 870-44-44.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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