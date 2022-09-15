В Москве высадят около 15 млн тюльпанов следующей весной

В Москве высадят около 15 млн тюльпанов следующей весной
Фото: АГН Москва
Клумбы появятся на улицах, набережных, площадях и скверах

Специалисты комплекса городского хозяйства возьмутся в октябре за высадку порядка 15 миллионов тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления холодов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Как отметил спикер, традиционно тюльпаны распускаются к майским праздникам. Общая площадь клумб превышает 220 тыс. квадратов, ими украсят улицы, набережные, площади, скверы и парки.

Столицу украсят разные сорта – "стронг голд" с желтыми бутонами, "апельдорн" багряно-красного цвета, белоснежный "роял вирджин" и "шугар лав" нежно-розового оттенка.

Клумбы декорируют разноцветной древесной щепой, которая защитит луковицы от морозов и украсит цветники.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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