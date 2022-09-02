В Москве отчитались о готовности к отопительному сезону

В Москве отчитались о готовности к отопительному сезону
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
Плановые работы по осмотру и ремонту объектов ЖКХ в столице проведены в срок

Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовлены к новому отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. 

Он пояснил, что в Москве подготовка осенне-зимнему периоду начинается в мае, сразу после отключения отопления, и должна быть окончена до 1 сентября. В этом году все работы проведены в установленный срок.

"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий",

– рассказал Петр Бирюков. Сотрудники комплекса горхозяйства провели гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях, протестировали тысячи тепловых пунктов, насосные станции, электролинии, газопроводы, провели профилактические ремонты. К настоящему моменту все запланированные мероприятия к началу отопительного сезона в Москве завершены.

Традиционно в столице включают отопление, когда среднесуточная температура на улице держится ниже 8 градусов в течение пяти дней подряд. В прошлом году тепло в дома москвичей стало поступать в середине сентября.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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