Москвичи с детьми смогут потратить баллы "Миллиона призов" на посещение парка развлечений

Желающим доступны также магазины одежды, обуви, супермаркеты, аптеки, кафе, театры

К программе "Миллион призов" присоединились уже более 170 партнеров. Многие из них предлагают товары и услуги для детей и семейного досуга.

Обменять призовые баллы можно на одежду и обувь маленьких москвичей, канцелярские принадлежности, игрушки, книги, письменный стол, спортивную форму, подгузники – выбор огромный.

Можно устроить поход в театр обменяв призовые баллы на билеты. В этом году к акции присоединились 22 театра, в репертуаре которых есть спектакли для детей и подростков: "Современник", Ленком Марка Захарова, Театр кошек Юрия Куклачева и др.

Можно пойти в Музей космонавтики или познакомиться с историей динозавров в Дарвиновском музее. Для школьников посещение столичных музеев бесплатно, а родители могут оплатить входной билет в эти и другие учреждения культуры баллами акции "Миллион призов".

За призовые баллы можно побывать на смотровой площадке в Москва-сити и поесть мороженное, приготовленное на фабрике на твоих глазах, можно посетить парк развлечений, покататься на аттракционах, подружиться с альпаками.

Весь выбор вариантов представлен на сайте ag-vmeste.ru.

Получить призовые баллы по программе "Миллион призов" могут москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах муниципальных депутатов 9-11 сентября 2022 года. Кроме того, баллы начисляются участникам городских проектов "Активный гражданин", "Электронный дом" и др.