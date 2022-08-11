Муниципальные выборы в Москве: почему важно проголосовать

Муниципальные выборы в Москве: почему важно проголосовать
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы / АГН "Москва"
С 9 по 11 сентября 2022 года в Москве пройдут выборы депутатов Советов муниципальных образований. Почему важно принять в них участие, рассказали эксперты

За последние пять лет в Москве проводились президентские и парламентские выборы, несколько раз выбирали муниципальных депутатов в разных районах города, а также состоялось голосование по поправкам к Конституции. В последние годы стала особенно заметна политическая активность москвичей.

В связи с этим прогнозируется более высокая явка на грядущих муниципальных выборах. По мнению экспертов, она превысит 20% (в 2017 году составила 14,82%).


Граждане, которые сомневаются и не видят смысла участвовать в сентябрьском голосовании, должны понимать, что муниципальный депутат является главным связующим звеном между жителями и более высокими уровнями власти. Этот человек обязан выслушивать людей и помогать им в решении насущных проблем.

"Для граждан муниципальный уровень власти гораздо ценнее, нежели даже самый высокий уровень, потому что ежедневная жизнь – это жизнь с местным депутатом. Это инфраструктура, в которой вы живете, горячая вода, стройка, уборка. Это окружающая жизнь, отделенная от политических баталий и интересов",

- отметил в комментарии для "Утро.ру" член правления Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

В выборах-2022 примут участие представители 14 политических партий и четырех региональных общественных организаций, а также порядка 2,4 тысячи самовыдвиженцев. Таким образом, за мандаты поборются 6 259 человек (то есть пять человек на место).

"Для кампаний кандидатов от парламентских партий нередко характерен более выраженный акцент на общегородской, а для целого ряда самовыдвиженцев – на районной проблематике. Таким образом, формируется сбалансированная повестка, которая может заинтересовать разные группы граждан",

– обратил внимание гендиректор Агентства политической и экономической коммуникации Дмитрий Орлов.

Нельзя не заметить, что в последние годы москвичи стали больше времени проводить рядом с домом, а значит, чаще интересоваться локальными проблемами. В решении большинства из них помогает программа "Мой район", запущенная в столице несколько лет назад. Главной целью этого проекта является создание комфортной городской среды и высокого стандарта качества жизни в каждом районе мегаполиса.


В рамках программы "Мой район" реализуется принцип "15-минутного города", благодаря чему Москва превращается в город без окраин. В каждом районе столицы необходимая инфраструктура (школы, детские сады, поликлиники, спортивные и культурные объекты, парки и т. п.) располагается в шаговой доступности.

"Во многом от муниципалитета зависит, какая будет дорога, где будет детский сад, что будет со школой и так далее, и тому подобное. Как распределить муниципальный бюджет – это вопрос депутата. Какими будут депутаты, такой и будет социальная инфраструктура",

– говорит гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Все это стимулирует горожан проявлять дополнительное внимание к деятельности муниципальных депутатов, а значит, принимать участие в грядущих выборах.


Однако в сентябре значительная часть жителей Москвы проводит время либо в отпусках, либо на даче. Именно для таких граждан, а также тех, кто привык к удобным сервисам, создали дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Как показывают социологические опросы, без онлайн-голосования многие проигнорировали бы выборы. То есть ДЭГ способствует привлечению к процессу выборов аудиторию, которая раньше не голосовала.

Примером могут служить парламентские выборы. Так, в 2016-м явка на них составила 35,18%, а в 2021-м – 50,3%. Случившееся в прошлом году уже назвали электоральной революцией. При этом ДЭГ продолжает развиваться и перестает быть экспериментом.


"Были сделаны выводы из реакции общества в прошлом году. И поэтому появился электронный список избирателей для голосования, который не позволяет манипулировать голосами",

– подчеркнул Журавлев.

Ранее гражданам уже рассказывали, что в сентябре на избирательных участках установят компьютеры, с помощью которых будут проверяться данные о выдаче бюллетеня и заноситься в электронный список. Это практически то же самое, что и привычный список голосующих на листе бумаги. 

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