95% москвичей выбирают школу рядом с домом — Собянин

Однако право на качественное образование должно соблюдаться вне зависимости от проживания, указал мэр

Порядка 95 процентов жителей российской столицы выбирают образовательное учреждение для своих детей, находясь недалеко от дома. Однако, указал мэр Москвы Сергей Собянин, не менее важно, чтобы в школе было качественное образование.

Во время выступления на форуме "Мой район" в Гостином дворе глава города напомнил, что дети должны получать образование качественного уровня независимо от школы и района – право на поступление в ведущие российские вузы есть у всех.

"Сегодня можно сказать, что в Москве откровенно плохих школ уже нет. Есть школы лучше, есть хуже. И сегодня 95% москвичей выбирают школу рядом со своим домом", – отметил Собянин.



Мэр также рассказал о развитии городского здравоохранения – многие жители столицы привыкли к районным поликлиникам. Однако медучреждения устаревают, требуют ремонта и модернизации.

"Мы пытались улучшать ситуацию, пока не вышли на решение, что вместо старой поликлиники надо построить, по сути дела, новую. Попробовали на несколько поликлиниках – ничего не получилось: два-три года, четыре года идет ремонт", – рассказал глава города.

В среднем на строительство новой поликлиники уходит до десяти месяцев. До конца 2023 года в Москве появится уже 200 новых поликлиник.