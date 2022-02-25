Портал "Наш город": 10 лет работы для москвичей

С помощью современных технологий каждый житель может принять участие в управлении городским хозяйством

Московский портал "Наш город" отмечает юбилей. Уже 10 лет он помогает властям и жителям общаться напрямую и делать Москву лучше, красивее и комфортнее.

В Москве постоянно проживает почти 13 миллионов человек. Фактически, каждый из 12 округов столицы – это город-миллионник с сотнями дворов, тысячами автобусных остановок, подъездов, урн, цветников. Управлять таким хозяйством очень сложно. Чтобы помочь администрации видеть в режиме реального времени все проблемы, требующие решения, был создан портал "Наш город".

Сначала функционал сервиса ограничивался возможностью подать жалобу на несоблюдении сроков выполнения или ненадлежащее качество работ по благоустройству дворовых территорий. За прошедшие 10 лет функционал значительно вырос. Сейчас на сервисе открыто 226 проблемных тем, которые охватывают все сферы городского хозяйства.

С помощью "Нашего города" можно убрать из двора брошенный автомобиль, починить ведущую на чердак дверь, заменить лампу в подъезде, отремонтировать дорогу. Практически все вопросы решаются за два – три дня. Всего же за эти годы портал помог решить свыше 5,6 млн проблем.

Портал "Наш город" в корне изменил идеологию взаимодействия чиновников и жителей, стал инструментом реального решения проблем. Если раньше приходилось подавать жалобу на бумаге и не каждый житель готов был потратить свое время на оформление заявления, ответ на которое нужно было ждать месяц, то теперь все решается гораздо быстрее. На устранение недостатков и ответ заявителю отводится 8 дней. Если за этот срок проблема так и не решилась, то чиновникам грозит лишение премии и даже увольнение.

Важно, что весь процесс от направления жалобы до получения ответа теперь абсолютно прозрачен. Переписка публикуется на портале, а гражданин имеет возможность подтвердить или опровергнуть факт решения проблемы. На это указал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

"Руководители, подписывающие ответы гражданам, несут персональную ответственность за решение проблем и корректность излагаемых фактов",

– подчеркивает градоначальник, поясняя, почему портал "Наш город" стал таким популярным и удобным сервисом для москвичей.

В зарубежных мегаполисах, например, Нью-Йорке, Лондоне, Оттаве, Барселоне, тоже есть подобные сервисы. Но их минус очевиден – там горожане могут отправить жалобу или оставить электронный отзыв, но процесс устранения проблемы там не фиксируется.

В Москве "Наш город" – это часть единой цифровой экосистемы взаимодействия города с жителями. В нее также входит портал mos.ru, на котором горожанам и бизнесу доступно более 360 электронных услуг и сервисов, проект "Активный гражданин" и краудсорсинг-платформ правительства Москвы crowd.mos.ru.

В 2022 году запланирована дальнейшая модернизация сайта и мобильного приложения "Наш город": обновится дизайн и будет упрощен классификатор проблемных тем, благодаря этому пользоваться порталом станет еще удобнее.