Московский скоростной диаметр поможет улучшить экологию в городе

Бессветофорная трасса избавит от пробок

После запуска Московского скоростного диаметра (МСД) экологическая ситуация в столице заметно улучшится. На это указал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что МСД позволит сократить автомобилистам время в пути, дорожных пробок станет меньше. Соответственно, снизится негативное влияние транспорта на окружающую среду. В частности, ожидается, что содержание диоксида азота в воздухе после открытия скоростного диаметра станет меньше на 15%, оксида углерода – на 20%.

Ранее власти столицы решили объединить два крупных дорожных проекта в один. В результате строящиеся Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды превратятся новую городскую магистраль – "Московский скоростной диаметр". Это рабочее название. Окончательный вариант определят сами москвичи, проголосовав на портале "Активный гражданин".

По задумке, МСД – это бессветофорная магистраль, которая протянется на 68 км через весь город с юга на север, минуя самый центр. Транзитный грузовой транспорт туда не пустят.

В составе МСД будет самая протяженная эстакада столицы, которая пройдет от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе, пересечет участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку и Савеловское направление Московской железной дороги. Длина эстакады составит 2,4 км. Проект реализован уже на 76%.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, какие крупные автодорожные проекты предстоит реализовать в Москве уже в текущем году.