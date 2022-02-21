Московский скоростной диаметр поможет улучшить экологию в городе

Московский скоростной диаметр поможет улучшить экологию в городе
Фото: АГН «Москва» / Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы
Бессветофорная трасса избавит от пробок

После запуска Московского скоростного диаметра (МСД) экологическая ситуация в столице заметно улучшится. На это указал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что МСД позволит сократить автомобилистам время в пути, дорожных пробок станет меньше. Соответственно, снизится негативное влияние транспорта на окружающую среду. В частности, ожидается, что содержание диоксида азота в воздухе после открытия скоростного диаметра станет меньше на 15%, оксида углерода – на 20%.

Ранее власти столицы решили объединить два крупных дорожных проекта в один. В результате строящиеся Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды превратятся новую городскую магистраль – "Московский скоростной диаметр". Это рабочее название. Окончательный вариант определят сами москвичи, проголосовав на портале "Активный гражданин".

По задумке, МСД – это бессветофорная магистраль, которая протянется на 68 км через весь город с юга на север, минуя самый центр. Транзитный грузовой транспорт туда не пустят.

В составе МСД будет самая протяженная эстакада столицы, которая пройдет от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе, пересечет участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку и Савеловское направление Московской железной дороги. Длина эстакады составит 2,4 км. Проект реализован уже на 76%.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, какие крупные автодорожные проекты предстоит реализовать в Москве уже в текущем году.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Байден "официально" объявил о вторжении России на Украину и обозначил срок

Из уст первого лица США прозвучало скандальное заявление

На территории Ростовской области взорвался снаряд - СМИ

Инцидент произошел в километре от границы с Украиной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей