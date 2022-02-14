Романтичные места Москвы: подборка для влюбленных к 14 февраля

Здесь можно сделать красивые фотографии или предложение руки и сердца

В Москве множество романтичных мест, которые любят посещать влюбленные пары или люди, которые только мечтают встретить свою любовь. Некоторые локации довольно популярны у жителей и даже гостей столицы, другие известны мало. Своей подборкой таких мест поделился москвовед Георгий Макеев.

В музее-заповеднике "Коломенское" есть старый дуб, около которого, по легенде, влюбленные назначали свидания еще в XVII веке. Считается, что желание, загаданное у дерева, непременно сбудется.

Еще одно романтичное место связано с именем Александра Пушкина. Это Гротесковый мост возле Москвы-реки. Однажды, возвращаясь с прогулки по Нескучному саду, Пушкин именно на этом мосту впервые поцеловал Наталью Гончарову, – это доподлинно известно из дневников поэта.

Есть в Москве и мост поцелуев. Так в народе прозвали мост Богдана Хмельницкого, где в 2002 году одновременно поцеловались более тысячи пар. Рекорд был зафиксирован в Книге Гиннеса.

Еще одна современная достопримечательность, популярная у влюбленных: скамья примирения на Кадашевской набережной у Третьяковского моста. Особенность скамьи в том, что как бы два человека на нее ни сели, они все равно окажутся рядом.

В саду "Эрмитаж" есть скульптура сердца – основой для нее стало изображение с фасада дома в итальянской Вероне, где жила героиня произведения Шекспира юная Джульетта.

В Кривоарбатском переулке есть необычный дом Мельникова (дом 10). Если посмотреть на него сверху, то кажется, что это соединенные вместе два обручальных кольца.

Популярностью в День влюбленных 14 февраля пользуются локации, откуда открываются красивые виды на Москву: это смотровая площадка на 89-м этаже башни "Федерация" делового центра "Москва-Сити", Воробьевы горы, парящий мост в парке "Зарядье". Там можно сделать великолепные фотографии и даже предложение руки и сердца.

А если кто-то только собирается открыть свои чувства, можно воспользоваться услугой "Булгаковского дома". Там установлен специальный ящик - "Почта любви". В нем можно оставить настоящую открытку с посланием дорогому человеку, а работники музея отправят его почтой в конверте с изображением кота Бегемота. Воспользоваться такой услугой можно и онлайн.