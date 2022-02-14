Собянин представил план Москвы по строительству дорог в 2022 году

Собянин представил план Москвы по строительству дорог в 2022 году
Фото: АГН «Москва» / Андрей Никеричев
МСД, новые развязки и путепроводы сделают автомобильное движение в городе более удобным и безопасным

За последние 11 лет дорожная инфраструктура Москвы увеличилась на 20% по сравнению с тем, что было обустроено в городе за все время существование автомобильного движения. Несмотря на то, что дороги и развязки приходится сейчас строить в условиях плотной городской застройки, транспортный каркас столицы развивается на радость жителям и бизнесу.

В наступившем году темпы дорожного строительства будут такими же высокими. В планах на 2022 г. – проложить 91 километр дорог, возвести 19 эстакад, мостов и тоннелей, а также оборудовать 10 внеуличных пешеходных переходов. Мэр Сергей Собянин перечислил в своем блоге главные дорожные проекты, которые должны быть реализованы в ближайшие месяцы:

  • Московский скоростной диаметр;
  • связка между Южной рокадой и МСД;
  • развязка на пересечении МКАД с Осташковским и Алтуфьевским шоссе;
  • путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 на западе столицы;
  • реконструкция Старо-Рублевского путепровода и улицы Ивана Франко.

Московский скоростной диаметр (МСД) появится за счет объединения новых магистралей – Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд. По своему значению МСД, без преувеличения, будет сравним с МКАД. Бессветофорная 68-километровая трасса протянется через весь город, минуя самый центр. Это сократит время в пути на 10-50 минут, в том числе дорога до аэропортов Шереметьево и Домодедово займет в среднем на 20 минут меньше.

Через МСД можно будет попасть на крупнейшие вылетные магистрали города, а также взять курс на Санкт-Петербург (трасса М-11), Казань и Екатеринбург (будущая трасса М-12), Крым (трасса М-4). При этом транзитный грузовой транспорт на нее не пустят.

Планируется, что в 2022 году будет закончено строительство МСД от Бусиновской развязки до Косинской эстакады, начнется движение по эстакаде от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе. Вторую часть МСД (Юго-Восточная хорда) введут в строй в 2023 году.

Поскольку на севере МСД будет связан с Северо-Западной хордой, а на юге с Южной рокадой, автомобилисты смогут проехать в любой район Москвы без использования МКАД и ТТК. В этом году в рамках этого проекта в районе улицы Бехтерева возведут 13,3 км дорог, в том числе 4 путепровода и 4 подземных пешеходных перехода.

Строительство МСД и реализация других автодорожных проектов улучшит транспортную ситуацию в городе, поскольку водители получат новые скоростные маршруты и дополнительные пути для передвижения по городу. Использование общественного транспорта также станет удобнее, а главное – за счет сокращения пробок в городе улучшится экология.

О том, что власти Москвы решили объединить две строящиеся трассы в МСД, Сергей Собянин рассказал ранее.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Подгадал момент: Путин нанес "двойной" удар по США с помощью союзников

Кремль обошел Белый дом и находится на шаг впереди

Нежничающий с любимцем Лукашенко попал на видео

Батька не сдержал эмоций на хоккее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей