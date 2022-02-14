Собянин представил план Москвы по строительству дорог в 2022 году

МСД, новые развязки и путепроводы сделают автомобильное движение в городе более удобным и безопасным

За последние 11 лет дорожная инфраструктура Москвы увеличилась на 20% по сравнению с тем, что было обустроено в городе за все время существование автомобильного движения. Несмотря на то, что дороги и развязки приходится сейчас строить в условиях плотной городской застройки, транспортный каркас столицы развивается на радость жителям и бизнесу.

В наступившем году темпы дорожного строительства будут такими же высокими. В планах на 2022 г. – проложить 91 километр дорог, возвести 19 эстакад, мостов и тоннелей, а также оборудовать 10 внеуличных пешеходных переходов. Мэр Сергей Собянин перечислил в своем блоге главные дорожные проекты, которые должны быть реализованы в ближайшие месяцы:

Московский скоростной диаметр;

связка между Южной рокадой и МСД;

развязка на пересечении МКАД с Осташковским и Алтуфьевским шоссе;

путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 на западе столицы;

реконструкция Старо-Рублевского путепровода и улицы Ивана Франко.

Московский скоростной диаметр (МСД) появится за счет объединения новых магистралей – Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд. По своему значению МСД, без преувеличения, будет сравним с МКАД. Бессветофорная 68-километровая трасса протянется через весь город, минуя самый центр. Это сократит время в пути на 10-50 минут, в том числе дорога до аэропортов Шереметьево и Домодедово займет в среднем на 20 минут меньше.

Через МСД можно будет попасть на крупнейшие вылетные магистрали города, а также взять курс на Санкт-Петербург (трасса М-11), Казань и Екатеринбург (будущая трасса М-12), Крым (трасса М-4). При этом транзитный грузовой транспорт на нее не пустят.

Планируется, что в 2022 году будет закончено строительство МСД от Бусиновской развязки до Косинской эстакады, начнется движение по эстакаде от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе. Вторую часть МСД (Юго-Восточная хорда) введут в строй в 2023 году.

Поскольку на севере МСД будет связан с Северо-Западной хордой, а на юге с Южной рокадой, автомобилисты смогут проехать в любой район Москвы без использования МКАД и ТТК. В этом году в рамках этого проекта в районе улицы Бехтерева возведут 13,3 км дорог, в том числе 4 путепровода и 4 подземных пешеходных перехода.

Строительство МСД и реализация других автодорожных проектов улучшит транспортную ситуацию в городе, поскольку водители получат новые скоростные маршруты и дополнительные пути для передвижения по городу. Использование общественного транспорта также станет удобнее, а главное – за счет сокращения пробок в городе улучшится экология.

О том, что власти Москвы решили объединить две строящиеся трассы в МСД, Сергей Собянин рассказал ранее.