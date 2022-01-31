Южный речной вокзал откроется в Москве в 2022 году

Южный речной вокзал откроется в Москве в 2022 году
Фото: АГН «Москва» / Денис Воронин
Реконструкция прилегающих территорий завершится в 2023 году

Отправиться в круиз в южные и центральные регионы страны скоро можно будет с Южного речного вокзала столицы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, порт станет не только полноценным транспортным узлом, но и современным общественным пространством.

У Южного речного вокзала трудная судьба. Его построили в 1932 году, но несколько раз переносили, а в 90х он вообще заглох из-за падения популярности речных круизов и сложностей с логистикой. Сейчас времена изменились: правительство Москвы получило здание вокзала в свою собственность, рядом уже открылись станция метро "Технопарк" и парк развлечений "Остров мечты". Скоро здесь появится остановка нового маршрута регулярного речного транспорта – он свяжет вокзал с ЗИЛом и Печатниками. Летом отсюда вновь можно будет отправиться в круизы по югу страны и городам Центральной России, например в Рязань, Нижний Новгород, Калязин, Коломну, а в перспективе – даже в Пермь.

"К осени мы планируем завершить первый этап работ - реконструкцию вокзала, благоустройство прилегающей к нему территории и набережной. После ввода коммерческой застройки рядом с вокзалом, к 2023 году будет благоустроена оставшаяся территория",

– написал Сергей Собянин на странице сети "ВКонтакте". Так что в обозримом будущем Южный речной вокзал станет не только удобным транспортным узлом, но и популярным общественным пространством в Москве, где можно будет погулять, посидеть в кафе с видом на воду и круизные лайнеры, сделать красивые фотографии. Там откроют галерею искусств, магазины, рестораны.

Ранее в Москве открылся после реконструкции Северный речной вокзал. В прошлом году за время летней навигации он обслужил более 500 тысяч пассажиров.

Источник: ВК Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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