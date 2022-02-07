Собянин рассказал о строительстве новых станций МЦД-3 и МЦД-4

В 2022 году для пассажиров откроют 10 станций Московских центральных диаметров

Столица продолжает развивать сеть общественного транспорта, значительное место в которой принадлежит наземному метро. Сейчас активно строятся дополнительные пути для будущих МЦД-3 и МЦД-4, благодаря которым миллионам москвичей и жителей Подмосковья станет удобнее добираться домой и на работу. В планах на 2022 год – открыть 10 новых или обновленных станций Московских центральных диаметров.

В этом году на МЦД-2 Курско-Рижского направления откроются два крупных транспортных узла – "Печатники" и "Марьина Роща".

"ТПУ "Печатники" объединит МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро, а также наземный городской пассажирский транспорт. В результате общественный транспорт станет доступнее для 360 тыс. жителей юго-востока Москвы",

– написал в своем блоге мэр Сергей Собянин. Он отметил, что у пассажиров второго диаметра появится новая удобная пересадка на метро. Для безопасности пешеходов построят надземный переход через Юго-Восточную хорду и пешеходный тоннель.

Станция Марьина Роща станет пересадочной между МЦД-2 и Люблинско-Дмитровской линией метро. Для прохода пассажиров будет устроен проход через железнодорожные пути Рижского направления МЖД. Сначала здесь будет построена одна платформа с навесами, а затем в рамках МЦД-4 появится и вторая.

Еще одна новая станция – "Минская" – будет открыта в составе будущего МЦД-4 по Киевскому направлению МЖД. Создаваемый на ее основе ТПУ объединит Солнцевскую линию метро и наземный городской пассажирский транспорт.

Еще пять станций на будущем МЦД-4 в 2022 году откроются после масштабной реконструкции. Очаково превратится в современный и удобный вокзал с надземным пассажирским вестибюлем, двумя островными платформами с навесами, безопасными пешеходными переходами.

Старые остановки пригородных электричек Мещерская и Переделкино также превратятся в комфортные вокзалы с современной пассажирской инфраструктурой. Завершится реконструкция станций Лесной городок и Толстопальцево.

На действующем диаметре МЦД-1 "Белорусско-Савёловский" в этом году планируется завершить реконструкцию двух станций. "Тимирязевская" станет частью крупного ТПУ, в состав которого войдут одноименная станция Серпуховско-Тимирязевской линии метро и наземный транспорт.

ТПУ "Окружная" объединит МЦД, МЦК и Люблинско-Дмитровскую линию метро. Пересадки между ними можно будет делать, не выходя на улицу.

Жители Москвы и Московской области уже оценили действующие диаметры, объединяющие метрополитен и пригородные электрички, по достоинству. МЦД работают по графику столичной подземки – с 05:30 до 01:00, а поезда ходят каждые несколько минут без дневных перерывов. Пересадка при оплате картой "Тройка" бесплатна.

Ранее Собянин рассказал о планах открыть еще 50 станций метро.