Экологи рекомендовали взять Москву за образец по созданию зеленого мегаполиса

Экологи рекомендовали взять Москву за образец по созданию зеленого мегаполиса
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Для сохранения традиционной экосистемы без благоустройства ООПТ в черте города не обойтись

Москва остается самым зеленым мегаполисом мира, несмотря на активное развитие города как делового центра и крупного населенного пункта. Это происходит за счет программ восстановления особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и бережного отношения к природе в принципе, считает председатель Московской городской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" (ВООП) Элмурод Расулмухамедов.

По его мнению, важно соблюдать баланс в отношениях людей и природы. Москве это удается. Например, на фоне увеличения численности населения власти города работают над развитием общественного транспорта – это снижает количество автомобилей на дорогах и его негативное влияние на экосистему. Параллельно ведутся работы по увеличению зеленых насаждений.

"Причем речь идет о взрослых деревьях на улицах нашего города, которые сразу начинают выполнять свою оздоровительную функцию",

– пояснил Расулмухамедов в интервью "Газете.ру". По его оценке, в Москве хорошо реализована концепция "зеленого каркаса", а вот опыт вертикального озеленения еще недостаточен.

При этом Москва может служить примером сохранения естественных природных зон. В том же Нью-Йорке и Лондоне сохранить уникальные леса и парки не удалось, там зеленые зоны не естественного происхождения, а устроены людьми. Нам же удается поддерживать традиционную экосистему:

"Понятие зеленого мегаполиса довольно широкое, оно включает энергосбережение, климат и т. д. Какие-то уникальные городские решения можно транслировать на другие города России, потому что Москва – показатель и образец для многих городов",

– считает руководитель ВООП. По его мнению, граждане могут внести большой вклад в сохранение и восстановление парков и зеленых зон в городе. При этом призывы некоторых активистов запретить любое вмешательство человека в развитие существующих лесов считает деструктивными. Например, в Битце только жесткими мерами при поддержке городских властей удалось остановить распространение борщевика. Если бы следовали призывам о "невмешательстве в дела природы", борщевик бы за считанные годы уничтожил всю местную растительность.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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