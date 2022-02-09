Четыре новых ледовых арены откроют в Москве до 2024 года

Спортивные объекты построят с помощью частных инвесторов

Москва активно сотрудничает с инвесторами в вопросе создания новой спортивной инфраструктуры. Часть бассейнов, футбольных стадион и ледовых арен строится за счет городского бюджета, часть на деньги частных компаний. В результате в выигрыше москвичи – они получают больше современных спортивных объектов в шаговой доступности от дома.

Так, сейчас в столице идет работа над созданием четырех новых ледовых дворцов за счет внебюджетных средств. Они должны быть полностью готовы к концу 2023 года, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Среди финансируемых частными инвесторами объектов – ледовый дворец "Кристалл" в "Лужниках" и спортивный учебно-тренировочный комплекс академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" в Тропарево-Никулине. Еще несколько аналогичных объектов в городе построят за счет средств Адресной инвестиционной программы.

Планируется, что в течение трех ближайших лет в городе появится 31 новый спортивный объект, в том числе 23 физкультурно-оздоровительных комплекса, семь специализированных спортивных сооружений и один отдельно стоящий бассейн.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о совершенствовании программы "Мой район" в 2022 году.